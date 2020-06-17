9.2 مليارات أرباح الأسهم المحلية مع صعود النفط

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يربو على 9.2 مليارات درهم في ختام جلسة أمس مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل صعود النفط في ظل الآمال بمزيد من خفض إمدادات الخام، إلى جانب دخول قوى شرائية جديدة استهدفت بعض الأسهم القيادية في وقت تجاوزت السيولة 450 مليوناً مع تركز 59% منها في 6 أسهم يقودها «أمانات» الذي سجل أعلى مستوى سعري خلال العام الجاري.

وارتفع سوق دبي 0.89% إلى 2070 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والخدمات والنقل والاستثمار والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي 1.43% وهو أكبر صعود يومي منذ 7 يونيو الماضي ليغلق عند 4328.6 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 452.2 مليون درهم، موزعة بواقع 298.7 مليوناً في دبي، و153.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 449.75 مليون سهم منها 408.6 ملايين في دبي، و41.15 مليوناً في أبوظبي من خلال 4381 صفقة. وتصدرت 6 أسهم النشاط، منها 3 في دبي وهي: «أمانات» بسيولة 77.6 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 46.5 مليوناً، ثم «الاتحاد العقارية» 39.2 مليوناً، بينما في أبوظبي جاء «أبوظبي الأول» مستقطباً 38.5 مليوناً، ثم «اتصالات» 37 مليوناً، ثم «الدار» 28.5 مليوناً.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.8% مع صعود «إعمار العقارية» 1.46% و«إعمار للتطوير» 1.38% و«إعمار مولز» 0.78% و«داماك» 1.32% و«أرابتك» 6.46%، فيما نما قطاع البنوك 0.54% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.22% و«دبي الإسلامي» 0.26%.

وارتفع قطاع الاستثمار 1% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 0.87% و«سوق دبي المالي» 1.37% و«شعاع كابيتال» 2.36%، فيما زاد قطاع النقل 2.55% اثر نمو «العربية للطيران» 1.8% و«أرامكس» 2.97% و«الخليج للملاحة» 5.26%.

وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع 7.24%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً 4.98%. واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 28 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

عزز سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.91% مع صعود «أبوظبي الأول» 2.15% و«أبوظبي التجاري» 2.63% و«أبوظبي الإسلامي» 1.09%، وزاد قطاع العقار 3.97% بفعل مكاسب «الدار» 4.22% و«رأس الخيمة العقارية» 0.58%.

وارتفع قطاع الاستثمار 4.51% مع صعود «العالمية القابضة» 5.23% و«إشراق» 3.85% فيما انخفض «الواحة كابيتال» 0.87%، وصعد قطاع الطاقة 1% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.62% و«طاقة» 1.26% و«أدنوك للتوزيع» 1.36%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.36% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وحل «العالمية القابضة» في مقدمة الرابحين 5.23%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.75%. ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 16.32 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 29 مليوناً ونحو البيع بدبي بصافي استثمار 46.2 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 29 مليوناً ونحو الشراء بدبي بصافي استثمار 46.2 مليوناً.

إفصاحات

أعلنت دبي للاستثمار من خلال شركتها التابعة «دبي للاستثمار العقاري»، عن تقدم أعمال الإنشاءات للمساحات التجارية في «الملتقى أفنيو» ضمن مشروعها تلال مردف.

وافقت هيئة أسواق المال الكويتية للشركة «الوطنية الدولية القابضة» على السماح بتجديد شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة لمدة 6 أشهر اعتباراً من 15 يونيو الجاري، على ألا يتجاوز مبلغ الشراء مصادر التمويل المتاحة.

تعقد شركة «أبوظبي لبناء السفن» اجتماع الجمعية العمومية عن بعد ‏ إلكترونياً في 30 يونيو الجاري، للنظر في مقترح عدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام الماضي، وتعيين كل من عارف محمد سعيد آل علي، وسعيد سالم السويدي، عضوين بمجلس الإدارة.

تجتمع عمومية «عمان والإمارات للاستثمار القابضة» في 30 يونيو الجاري، عبر المنصة الإلكترونية، للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إيقاف التداول على أسهم «بنك الشارقة»، لعدم التزامه بالإفصاح عن البيانات المالية. وأوضح السوق في إفصاح أمس، أنه سيستمر إيقاف التداول على السهم اعتباراً من 15 يونيو وحتى إشعار آخر، ودعا جميع رؤساء الإدارات لتنفيذ القرار، وتعميمه على الهيئة والشركات المعنية وجميع الوسطاء المعتمدين لدى السوق.

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