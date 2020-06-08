"تابي" الإماراتية تجمع 7 ملايين دولار لإطلاق عملياتها في السعودية

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة "تابي" الناشئة، وهي شركة مقرها في الإمارات وتوفر خدمة الشراء الفوري والدفع لاحقا، عن جمعها مبلغ 7 مليون دولار أمريكي وذلك لتمويل خطتها التوسعية وإطلاق عملياتها في السعودية.

وتمت الجولة بقيادة صندوق "رائد فنتشرز" ومشاركة صندوقي «إم إس أيه» الصيني وأيضاً "آربر فنتشرز".

ووفقا لبيان للشركة، يهدف هذا الاستثمار لدعم خطة الشركة لدخول السوق السعودي وتمويل نموها المستمر في الإمارات مع الارتفاع السريع لحجم الاستهلاك عبر الإنترنت في المنطقة بسبب أزمة كورونا.

كما يؤكد التوقيع مع مجموعة آبيريل الشريك الرئيس لتجارة التجزئة وغيره من تجار التجزئة في المنطقة على مسار النمو لدى تابي وجاذبيتها للمستهلك.

وقال الرئيس التنفيذي حسام عرب إن "هذا التمويل سيمنح شركاءنا التجاريين المزيد من الطمأنينة والضمانات بأن لدينا ما يكفي من رأس المال لدعم مبيعاتهم".

وتم إطلاق تابي عام 2019 برأس مال أولي مليوني دولار، وتتيح للعملاء شراء المنتجات عبر الإنترنت باستخدام أرقام هواتفهم الجوالة وعناوين بريدهم الإلكتروني.

ووفقا للبيان، فإن تابي لديها شراكات حاليا مع أكثر من 20 تاجراً من تجّار التجزئة عبر الإنترنت في المنطقة بمن فيهم عبد الصمد القرشي وقولدن سنت وعدد من إعلانات الشراكة الأخرى التي ستتبعها قريباً.

تأسست "تابي" في 2019 على يد حسام عرب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لموقع نمشي، بتمويل أولي قيمته مليوني دولار، وتهدف الشركة إلى تمكين المستهلكين من شراء ما يحتاجونه بكل سهولة وفي الوقت الذي يرغبون مع احتفاظهم بالتحكم في أموالهم. كما تساعد تجّار التجزئة في الإمارات والسعودية على زيادة مبيعاتهم من خلال تقديم حلول دفع مرنة لعملائهم.

وتقدم "تابي" خيار حلول الدفع "اشتر الآن وادفع لاحقاً" للمرة الأولي من نوعها في المنطقة وذلك من خلال السماح لعملائها بشراء المنتجات عبر الإنترنت باستخدام أرقام هواتفهم الذكية وعناوين بريدهم الإلكتروني فقط ومن دون الحاجة إلى التسجيل المسبق في الموقع أو إدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية. بالإضافة إلى أن المنصة تقدم لعملائها خيار الدفع بالأقساط وهذا يمنحهم المرونة في الدفع مقابل مشترياتهم على أقساط متعددة بدون أية فوائد ومن دون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية.

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