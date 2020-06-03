بنك أوف أمريكا: "الإمارات دبي الوطني" من الأكثر استفادة بعد كورونا

المصدر: رويترز

اختار بنك أوف امريكا سكيورتيز، سهم بنك الإمارات دبي الوطني بين أكبر عشرة رابحين بعد جائحة كورونا (كوفيد-19)، ما ينطوي على توصية بشراء السهم.

وقالت شركة السمسرة إن البنك في مركز جيد للاستفادة من التعافي بعد جائحة كوفيد بالنظر إلى تنامي الأنشطة الرقمية له في قطاعي الأفراد والمؤسسات.

وأشارت إلى أن برنامج استثمار بعدة مليارات من الدراهم نُفذ على عدة سنوات أفرز واحد من أكثر المنصات الرقمية تطورا في منطقة مجلس التعاون الخليجي مما سيتيح للبنك اقتناص حصة في السوق المحلية في الإمارات والمنافسة بفعالية على صعيد التكلفة في أسواق إقليمية أخرى.

كما أشارت الشركة إلى البنك الرقمي الوحيد التابع لبنك الإمارات دبي الوطني والذي يتعامل مع الأفراد (ليف)، كمثال رئيسي، إذ أنه البنك الأسرع نموا في الإمارات حاليا ومن المقرر أن ينطلق في أسواق أخرى في المنطقة.

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