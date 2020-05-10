"الإمارات ريت": تداولات غير سليمة تنزل بسعر السهم

المصدر: رويترز

قال الإمارات ريت، وهو صندوق استثمار عقاري في دبي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، اليوم الأحد إنه وجد دلائل على نشاط تداول غير سليم ساهم في انخفاض سعر سهمه وأنه أبلغ السلطات التنظيمية.

جرى تداول السهم عند 0.2 دولار اليوم مقارنة مع صافي قيمة أصول للسهم بلغ 1.57 دولار في نهاية 2019.

وقال الإمارات ريت إن مجلس إدارته في المراحل النهائية لتقييم خيارات لزيادة سيولة السهم وقيمة الصندوق.

وفي خطاب للمساهمين وحاملي الصكوك، قال الصندوق إن التراجع في السوق العقارية في الإمارات وانخفاض معنويات المستثمرين جراء ذلك ساهما في ضعف قيمة السهم.

وأرسل الخطاب سيلفان فيوجوت الرئيس التنفيذي لشركة إكويتاتيفا، التي تدير الصندوق.

وجاء في الخطاب أن الصندوق يساوره "قلق متزايد بأنه يجري تداول السهم عند مستويات منخفضة غير عادية مقارنة ببقية سوق ريت، وأنه شهد تحركات أسعار غير عادية".

وتابع "خلصت تحقيقاتنا إلى وجود أدلة علي أنشطة تداول غير سليمة من متعاملين بعينهم في السوق. وفي ضوء احتمال وجود ممارسات سوقية مؤذية، أبلغنا السلطات التنظيمية المعنية بهذه الأنشطة".

وفي الشهر الماضي، قالت مصادر لرويترز إن الإمارات ريت يدرس إعادة شراء بعض صكوكه الحالية البالغة قيمتها نحو 400 مليون دولار لتحسين ميزانيته.

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