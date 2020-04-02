"مبادلة" تدرس تدشين صندوق للرعاية الصحية

المصدر: رويترز

تدرس وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة التابعة لشركة الاستثمار الحكومي لأبوظبي مبادلة، تدشين صندوق للرعاية الصحية العام المقبل للاستفادة من زيادة الطلب على الاستثمار في علوم الحياة وتكنولوجيا الصحة الرقمية عقب تفشي فيروس كورونا.

وقال إبراهيم عجمي رئيس وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة بمبادلة لرويترز "ندرس تطوير نوع من الصناديق المخصصة للرعاية الصحية العام المقبل الذي يمكن أن يركز على علوم الحياة والرعاية الصحية خلال العقد القادم".

وأضاف: "وجهة نظرنا هو أن تلك الاستثمارات في هذا المجال ستتسارع في المستقبل".