المنصوري: محفزات إضافية لضمان التعافي من التأثيرات العالمية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

بحث اجتماع للإدارة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية تطبيق تخفيض أقصى حد مسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة البالغ 10 %، وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأسواق، بما يحمي حقوق المستثمرين، وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما أكد معاليه، خلال الاجتماع، سعي الحكومة إلى إطلاق محفزات قوية، من شأنها التعامل مع تأثيرات الأزمة العالمية الحالية، موضحاً أنه ستتبعها محفزات لضمان التعافي من تلك التأثيرات.

وتم، خلال الاجتماع، مناقشة الأوضاع في الأسواق المالية، وآخر التطورات، ومناقشة المقترحات والمبادرات وآليات التنسيق مع الأسواق المالية والجهات الرسمية الأخرى.

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