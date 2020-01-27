توقعات متفائلة لأرباح الشركات المدرجة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعطى خبراء ومحللون ماليون نظرة متفائلة للنتائج السنوية للشركات المدرجة في أسواق المال المحلية عن العام الماضي، مستفيدة بشكل رئيسي من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، متوقعين أن تواصل الشركات الإماراتية الصدارة من حيث الربحية المرتفعة مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

وتوقع الخبراء والمحللون، الذين استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، نمو أرباح البنوك والاتصالات واستقرار التأمين والطاقة وتفاوت العقار، موضحين أن بداية انطلاق ماراثون النتائج جاءت مبشرة مع إعلان «الشارقة الإسلامي» نمو أرباحه، إضافة إلى توزيعات نقدية ومجانية جيدة.

وحقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 545.5 مليون درهم العام الماضي بارتفاع قدره 7 % عن عام 2018، فيما اقترح مجلس الإدارة 10 % توزيعات أرباح على حملة أسهم المصرف، بواقع 5 % نقداً و5 % أسهم منحة بواقع سهم واحد لكل 20 سهماً.

وتوقع الخبراء والمحللون أن يظل القطاع البنكي الحصان الرابح مقارنة بباقي القطاعات الأخرى، مرجعين ذلك إلى الأداء التشغيلي الجيد وتراجع نسبة القروض المتعثرة وارتفاع أسعار الفائدة المتتالي، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء البنوك ودفعها لتحقيق نتائج جيدة، ما يؤكد تحسّن أوضاع التمويل والسيولة وقوة الملاءة المالية للبنوك الإماراتية وقدرتها على مواجهة التحديات في أصعب الظروف.

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