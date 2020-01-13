10 شركات تستحوذ على 86% من أسهم دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات المساهمة العامة في مؤشر سوق دبي المالي، استحواذ 10 شركات مدرجة على 86.45 % من وزن المؤشر.

وتصدر بنكا «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» قائمة الشركات المدرجة الأكثر وزناً في المؤشر العام للسوق. وتقاسم البنكان المركز الأول مناصفة بنسبة 20 % لكل منهما، يليهما «إعمار العقارية» بنسبة 18.17 %، ثم «إعمار مولز» 5.06 %.

وأشارت البيانات إلى أن شركة «دبي للاستثمار» جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 4.65 %، ثم «العربية للطيران» 4.62 %، و«أرامكس» 4.35 %، ثم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 4.23 %، و«إعمار للتطوير» 3.28 %، و«بنك المشرق» 2.09 %.

واستحوذت 27 شركة على 13.55 % من وزن المؤشر، بينما يصل وزن أكبر 20 شركة في المؤشر إلى نحو 97.7 %.

وأعلن سوق دبي المالي أمس عن تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر الإسلامي للسوق وفق مراجعة العام المالي 2020. وجاء كل من «بنك دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«العربية للطيران» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزناً في المؤشر بنحو 10 % لكل منها.

وارتفعت الأسهم المحلية أمس وسط مشتريات أجنبية محدودة استهدفت بعض الأسهم التي تتداول عند مستويات جاذبة، في وقت غابت المحفزات مع انخفاض السيولة دون 100 مليون درهم.

الأسهم تستهل الأسبوع بمكاسب وسيولة محدودتين