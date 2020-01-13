الأسهم تستهل الأسبوع بمكاسب وسيولة محدودتين

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط مشتريات أجنبية محدودة استهدفت الأسهم التي تتداول عند مستويات جاذبة، في وقت غابت المحفزات مع انخفاض السيولة دون 100 مليون درهم.

وصعد سوق دبي 0.12% ليغلق عند 2752.49 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.16% عند 5083.97 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

ووصلت السيولة إلى 93.3 مليون درهم، منها 52.14 مليوناً في دبي، و41.16 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 95.84 مليون سهم، موزعة بواقع 79.34 مليوناً في دبي، و15.5 مليوناً في دبي، عبر 1658 صفقة.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع العقار 0.05% مع ارتفاع «ديار» 1.4%، فيما استقرت باقي الأسهم، بينما انخفض «الاتحاد العقارية» 0.41%، وصعد البنوك 0.2%، نتيجة ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 1.17%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.72%.

وزاد الاستثمار 0.25% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.55%، و«شعاع كابيتال» 2.07%، واستقرار «دبي للاستثمار»، بينما نزل قطاع النقل 0.14% مع هبوط «أرامكس» 0.29%، و«الخليج للملاحة» 0.22% بينما استقر «العربية للطيران».

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً 10 ملايين درهم، مغلقاً عند 5.52، تلاه «السلام القابضة» بسيولة 6 ملايين، ليقفل عند 0.415، ثم «الاتحاد العقارية» بتداولات 5 ملايين، ليصل إلى 0.244. وحقق «السلام القابضة» ارتفاعاً 9.21% إلى 0.415، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 9.89% إلى 0.401.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في دبي، بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم، منها 2.4 مليوناً للعرب، و1.8 مليوناً للخليجيين، و5.3 ملايين للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، صعد قطاع البنوك 0.18% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.26%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%، فيما هبط «أبوظبي التجاري» 0.25%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 0.36% مع نمو «أدنوك للتوزيع» 1.67%، رغم انخفاض «دانة غاز» 0.44%، واستقرار «طاقة»، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 0.35% نتيجة ارتفاع «إشراق» 1.27%. بينما انخفض قطاع العقار 0.44% بعد هبوط «الدار» 0.47%، مع استقرار «رأس الخيمة العقارية».

وهيمن «الدار» على النشاط جاذباً سيولة 11.8 مليون درهم، ليغلق عند 2.14، ثم «العالمية القابضة» بتداولات 7.4 ملايين، إلى 6.4، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 5.16 ملايين، ليقفل عند 5.45، وحقق «أبوظبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع 11.11% إلى 3 دراهم، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.33% إلى 0.58 درهم.

تسييل

مالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم، موزعة بواقع 5.4 ملايين في دبي، و1.2 مليون في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 6.6 ملايين درهم، منها 5.4 ملايين في دبي، و1.2 مليون في أبوظبي.

إفصاحات

* أعلنت شركة شعاع كابيتال، أنه قد تم تحديد الأربعاء المقبل، موعداً لإصدار مجلس الإدارة قرارات بالتمرير.

* أوضحت مجموعة «جي إف إتش المالية»، المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، بخصوص ملكية بنك الهلال فيها، والبالغة 5.3 %، أن ما نسبته 2.83 % منها، تتمثل في أسهم مسجلة له، كضمان للتمويل الممنوح لشركة «المتكاملة كابيتال»، و2.17 % لمجموعة «أبوظبي المالية»، مع احتفاظهما بحق التصويت لهذه الأسهم.

* أعلنت شركة «المستثمر الوطني»، تعيين كاشف ضياء في منصب المدير الإداري للشركة، بعد استقالة ياسر جعيصة من منصبه، كرئيس تنفيذي، اعتباراً من 9 يناير الجاري.