الأسواق المحلية تحتفي بقرارات مجلس الوزراء بمكاسب 12 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تجاهلت الأسهم المحلية استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وربح رأس مالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم بختام جلسة أمس، مع تفاؤل المستثمرين بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء والتي تعزز من مكانة الإمارات على الصعيد الدولي، لتعوض بذلك جانباً كبيراً من خسائرها المحققة في جلسة مطلع الأسبوع، وصعد سوق دبي بأكبر وتيرة مكاسب يومية في 4 أشهر مسجلاً أفضل أداء في المنطقة.

وارتفع سوق دبي 1.99 %، وهي أكبر مكاسب منذ مطلع سبتمبر الماضي، ليغلق عند 2746.77 نقطة بمكاسب سوقية 6.4 مليارات بدعم ارتفاع أسهم العقار والنقل والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.98 % ليقفل عند 5056.74 نقطة ليربح رأس ماله السوقي نحو 5.3 مليارات وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية.

ووصلت السيولة إلى 260.2 مليون درهم، منها 152.4 مليون درهم في دبي، و107.8 ملايين سهم في أبوظبي، وجرى التداول على 160.7 مليون سهم، من خلال 3682 صفقة. ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، انخفضت بورصة مصر بنحو 0.53 %، وتراجعت بورصة السعودية 0.09 % وهبطت بورصة مسقط 0.0 9%، فيما نزلت بورصة الأردن 0.07 %، بينما ارتفعت بورصة الكويت 1.3 %، وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.5 %.

الأسهم المحلية تخترق التوترات الإقليمية بمكاسب 12 ملياراً