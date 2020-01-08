الأسهم المحلية تخترق التوترات الإقليمية بمكاسب 12 ملياراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استمرت الأسهم المحلية في مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم بختام جلسة أمس، لتتجاهل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية مع تلاشي مخاوف المستثمرين لتعوض بذلك جانباً كبيراً من خسائرها المحققة في جلسة مطلع الأسبوع مع صعود سوق دبي بأكبر وتيرة مكاسب يومية في 4 أشهر مسجلاً أفضل أداء في المنطقة.

وارتفع سوق دبي 1.99%، وهي أكبر مكاسب منذ مطلع سبتمبر الماضي، ليغلق عند 2746.77 نقطة بمكاسب سوقية 6.4 مليارات بدعم ارتفاع أسهم العقار والنقل والبنوك والسلع والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.98% ليقفل عند 5056.74 نقطة ليربح رأسماله السوقي نحو 5.3 مليارات وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 260.2 مليون درهم، منها 152.4 مليون درهم في دبي، و107.8 ملايين سهم في أبوظبي، وجرى التداول على 160.7 مليون سهم، موزعة بواقع 119.5 مليون سهم في دبي، و41.2 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 3682 صفقة.

تفاؤل المستثمرين

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية نجحت في تعويض معظم خسائرها الناجمة عن ضغوط بيعية للمستثمرين في مطلع الأسبوع بسبب التوترات العالمية محققة بذلك أفضل أداء بين كافة أسواق المنطقة مع تفاؤل المستثمرين بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، والتي تعزز من مكانة الإمارات على الصعيد الدولي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، انخفضت بورصة مصر بنحو 0.53%، وتراجعت بورصة السعودية 0.09% وهبطت بورصة مسقط 0.09% فيما نزلت بورصة الأردن 0.07%، بينما ارتفعت بورصة الكويت 1.3%، وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.5%.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.37% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 3.58%، و«داماك» 0.73%، و«إعمار للتطوير» 0.8%، و«إعمار مولز» 1.65%، و«ديار» 0.86%، وذلك في مقابل انخفاض «الاتحاد العقارية» 3.41%، وزاد قطاع البنوك 2.27% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1.29%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.37%.

ونما قطاع الاستثمار 1.62% نتيجة ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.59%، و«سوق دبي المالي» 1%، و«شعاع كابيتال» 4.76%، فيما زاد قطاع النقل 0.1% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 0.65%، فيما استقر «أرامكس» دون تغيير.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً 34 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 33.84 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 29.5 مليون درهم. وحقق «بنك المشرق» أكبر ارتفاع بنسبة 13.8% فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.49% رغم تأكيد الشركة وجود أي معلومات لم يتم الإفصاح عنها تؤثر على السهم.

واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 45.6 مليون درهم، منها 41.9 مليوناً للأجانب، و3.7 ملايين للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 45.6 مليون درهم، موزعة بواقع 5.5 ملايين للعرب، و40.1 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 1.03% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.07%، و«أبوظبي التجاري» 1.56%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.94%، كما ارتفع قطاع العقار 0.93% على وقع صعود «الدار» 0.96%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.46%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.74% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع الطاقة 2.21% مع صعود «دانة غاز» 1.01%، و«أدنوك للتوزيع» 2.05%، و«طاقة» 12.5%، وزاد قطاع الاستثمار هامشياً 0.09% بعد نمو «إشراق» 0.32%، فيما استقر «الواحة كابيتال».

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط جاذباً 29.3 مليون درهم، تلاه «الدار» بتداولات 18.7 مليون درهم، ثم «القدرة القابضة» بسيولة 18 مليون درهم، وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 12.5% فيما لم تتراجع أسهم أي شركة.

ومالت تداولات المستثمرين العرب والخليجيين نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 9.23 ملايين درهم، منها 1.67 مليون للعرب، و7.5 ملايين للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 9.23 ملايين درهم موزعة بواقع 3.4 ملايين للأجانب، و5.8 ملايين للمواطنين.

المحافظ الاستثمارية

عمدت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، أمس، بصافي استثمار 29.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 24.2 مليوناً في دبي، و5.3 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 29.5 مليون درهم، منها 24.1 مليوناً في دبي، و5.3 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

* أكدت شركة الخليج للملاحة القابضة عدم وجود أي معلومات أو أخبار تتعلق بعملياتها لم يتم الإفصاح عنها وتؤثر على سعر السهم.

* يناقش مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات - «تأمين» استقالة محمد الهواري من منصبه كعضو مجلس إدارة بالشركة، وذلك خلال اجتماعه بالتمرير غداً الخميس، وتعيين عضو جديد في حال الموافقة على الاستقالة.

* أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار المدرجة في بورصتي دبي والكويت، قبول استقالة حازم عبد الله عبد الحميد البكري مدير إدارة الأصول.

* قالت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة ببورصتي دبي والكويت، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخطرتها بترسية مشروع استثماري لتطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية على مساحة 1.2 مليون متر مربع في منطقة صباح الأحمد بالكويت.

* افتتح مصرف السلام - البحريني المدرج في بورصتي دبي والبحرين فرعه الأحدث في مجمع الراية بالرفاع بمملكة البحرين.