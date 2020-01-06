التوترات الجيوسياسية تكبد الأسواق الإقليمية خسائر حادة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية، في ختام جلسة أمس مقتفية أثر خسائر كافة البورصات العربية بفعل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، ووصلت أسعار غالبية الأسهم إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة ما يعزز عمليات الشراء في الجلسات القادمة لاقتناصها.

وانخفض سوق دبي 3.06 % أو ما يعادل 84.8 نقطة، وهي أكبر وتيرة خسائر يومية منذ منتصف مايو الماضي، ليغلق عند 2684.24 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ 10 ديسمبر الماضي، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية، فيما تراجع سوق أبوظبي 1.42 % ليغلق عند 5027.96 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، انخفضت بورصة مصر بنسبة 4.43 % ومؤشر الكويت العام 3.72 % وبورصة السعودية 2.42 % وسوق البحرين 2.26 % وبورصة قطر 2.14 % وبورصة الأردن 0.53 % وبورصة مسقط 0.3 %.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 259 مليون درهم، منها 156.5 مليون درهم في دبي، و102.5 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 178.13 مليون سهم، موزعة بواقع 136.96 مليون سهم في دبي، و41.17 مليون سهم في أبوظبي.

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.89 % بعد هبوط «إعمار العقارية» 3.7 %، و«إعمار للتطوير» 4.34 %، و«أرابتك» 6.2 %، و«داماك» 7.68 %، و«ديار» 6.76 %، و«إعمار مولز» 2.69 %، و«الاتحاد العقارية» 0.37%، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 2.63 % مع انخفاض «دبي الإسلامي» 2.53 %، و«الإمارات دبي الوطني» 3.08 %.

وفي سوق العاصمة، انخفض قطاع البنوك 1.34 % إثر انخفاض «أبوظبي الأول» 1.18 %، و«أبوظبي التجاري» 3.3 %، و«أبوظبي الإسلامي» 2.04 %، وتراجع قطاع العقار 1.8 % مع نزول «الدار» 1.84%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.14 %. وانخفض قطاع الاتصالات 1.21 % نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 4.91 % بعد هبوط «دانة غاز» 6.65 %، و«أدنوك للتوزيع» 2 %، و«طاقة» 5.53 %، ونزل قطاع الاستثمار 5.24 % نتيجة تراجع «إشراق» 3.44 %، و«الواحة كابيتال» 6.74 %.

وفي سوق السعودية نزلت أسهم أرامكو السعودية 1.7% في ختام تعاملات أمس إلى 34.55 ريالاً (9.21 دولارات) لأدنى مستوى منذ بدء تداول السهم الشهر الماضي بعد طرح عام أولي قياسي.

ويجري تداول سهم أرامكو فوق سعر الطرح الأولي عند 32 ريالاً للسهم، ولكنه يقل 10.7 % عن أعلى مستوى له الذي سجله خلال تعاملات يوم 31 ديسمبر عند 38.70 ريالاً.

التوترات الجيوسياسية تكبد الأسواق الإقليمية خسائر حادة