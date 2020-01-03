3 مليارات مكاسب الأسهم في أولى جلسات 2020

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استهلت الأسهم المحلية أولى جلسات 2020 في المنطقة الخضراء وربح رأسمالها السوقي نحو 3 مليارات درهم، بدعم ارتفاع عدد الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.15% بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار والبنوك، وسوق أبوظبي 0.48% مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والعقار.

ووصلت السيولة إلى 92.3 مليون درهم، حيث شهدت الأسواق تعاملات هادئة مع تواصل عطلات رأس السنة لدى العديد من المتعاملين منها 52.5 مليوناً في أبوظبي، و39.8 مليوناً في دبي وجرى التداول على 69.5 مليون سهم منها 39.1 مليوناً في أبوظبي، و30.4 مليوناً في دبي عبر 1309 صفقات.