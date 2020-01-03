3 مليارات درهم مكاسب الأسهم في بداية تداولات 2020

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استهلت الأسهم المحلية جلسات العام الجديد بمكاسب، إذ ربح رأس مالها السوقي ما يناهز 3 مليارات درهم، بدعم ارتفاع بعض الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات، فيما انخفضت السيولة دون 100 مليون درهم مع استمرار عطلات العام الجديد.

وارتفع سوق دبي بنحو 0.15% توازي 4.23 نقاط، ليقفل عند 2769.09 نقطة بدعم مكاسب أسهم العقار والاستثمار والبنوك، فيما صعد سوق أبوظبي بنسبة 0.48% أو ما يعادل 24.5 نقطة، ليغلق عند 5100.27 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والطاقة والعقار.

ووصلت السيولة إلى 92.3 مليون درهم موزعة بواقع 52.5 مليون درهم في أبوظبي، و39.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 69.5 مليون سهم، منها 39.1 مليون سهم في أبوظبي، و30.4 مليوناً في دبي، من خلال 1309 صفقات.

سوق دبي

ودعم ارتفاع سوق دبي صعود قطاع العقار بنسبة 0.6% مع ارتفاع «إعمار مولز» 1.64%، و«إعمار العقارية» 0.75%، فيما استقر «إعمار للتطوير» و«أرابتك» دون تغيير، بينما انخفض «داماك» 0.14%، و«الاتحاد العقارية» 0.73%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنحو 0.32% مع صعود «شعاع» 1.04% و«دبي للاستثمار» 0.77%، وزاد قطاع البنوك طفيفاً بنسبة 0.15% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.36%، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، بينما انخفض قطاع النقل 1.47%، مع هبوط «أرامكس» 0.28%، و«الخليج للملاحة» 9.89%، و«العربية للطيران» 1.8%.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 7.2 ملايين درهم ليغلق عند 4.05 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 4.98 ملايين ليستقر عند 13 درهماً، يليه «دبي الإسلامي» جاذباً 4.95 ملايين ليقفل عند 5.53 دراهم. وحقق دار التكافل أكبر وتيرة صعود مع ارتفاعه 6.6% إلى 0.54 درهم، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً ليغلق عند 0.55 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.6% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.92% و«الشارقة الإسلامي» 0.81%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» بنحو 0.19% و0.38% على التوالي. كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.86% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وارتفع قطاع العقار 0.46% مع صعود «الدار» 0.46%.

في المقابل، انخفض قطاع الطاقة 1.09% مع هبوط «طاقة» 9.79% و«دانة غاز» 1.255، فيما ارتفع «أدنوك للتوزيع» 1.35%، وهبط قطاع الاستثمار بنحو 2.51% مع تراجع «الواحة كابيتال» 3.5% و«إشراق» 0.93%.

وتصدر «طاقة» التداولات بسيولة 11.7 مليون درهم ليغلق عند 0.47 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» مستقطباً 9.4 ملايين درهم ليقفل عند 5.38 دراهم، يليه «أبوظبي الأول» جاذباً 8.9 ملايين، ليصل عند 15.3 درهماً. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنحو 3.55%، ليغلق عند 0.73 درهم، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً ليقفل عند 0.47 درهم.

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