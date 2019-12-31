لماذا تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية؟

المصدر: رويترز

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عن مستوياتها القياسية المرتفعة،أمس الإثنين، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح من مكاسب الشهر الحالي، بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجارة طال انتظاره.

و انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 182.24 نقطة بما يعادل 0.64% إلى 28463.02 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.64 نقطة أو 0.58% ليسجل 3221.38 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 60.62 نقطة أو 0.67% إلى 8945.99 نقطة.

وتتلقى أسواق الأسهم دعما من الاتفاق التجاري الأولي بين الولايات المتحدة والصين، والآمال بخروج أكثر سلاسة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت بكين نهاية الأسبوع الماضي، إنها على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن اتفاق المرحلة واحد بين البلدين، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقامة حفل توقيع رسمي.

ومن المتوقع على نطاق واسع توقيع الاتفاق في مطلع يناير المقبل.

وأُعلن عما يعرف باتفاق المرحلة واحد في وقت سابق من الشهر الجاري في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أشهر، التي أدت إلى اضطراب في الأسواق ونالت من النمو العالمي.