المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار مولز» ارتفاع صافي أرباحها خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام 1.73 مليار درهم بزيادة 6% وزادت الإيرادات 6% إلى 3.41 مليارات مقارنة مع 3.23 مليارات للفترة المقابلة من 2018.

وسجلت الإيرادات خلال الربع الثالث ارتفاعاً 5% إلى 1.18 مليار درهم مقارنة بالإيرادات المُحقّقة خلال الربع الثالث من العام الماضي، والتي بلغت 1.12 مليار، كما حققت صافي ربح خلال الربع الثالث بلغ 602 مليون بزيادة 12% عند مقارنتها بنتائج الفترة ذاتها في العام الماضي التي بلغت 537 مليوناً.

وسجلت نمشي، المملوكة بالكامل لشركة إعمار مولز، مبيعات بلغت قيمتها 689 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بزيادة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونمت المبيعات 20% إلى 267 مليوناً مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من 2018، والتي بلغت 223 مليوناً.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «تكرّس إعمار مولز جهودها لتطوير كل ما يثري تجربة العملاء، وهو ما يحقق النمو المستدام سواء من خلال مراكز التسوق أو عبر متجر «نمشي» للتسوق الإلكتروني المملوك لنا بالكامل.

وفي ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة، سنواصل مواكبة تبني أحدث التقنيات لتقديم تجارب تناسب تطلعات العملاء، مع توفير خدمات ما بعد الشراء وتعزيز ولاء العملاء، ما يجعل مراكزنا الوجهة المفضّلة للتسوق».

1.73 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» في 9 أشهر