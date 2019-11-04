1.73 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إعمار مولز»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها ارتفاع إيراداتها بنسبة 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتبلغ 3.41 مليارات درهم مقارنة بإيرادات للفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 3.23 مليارات. وبلغ صافي الربح 1.73 مليار درهم بزيادة نسبتها 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الإيرادات خلال الربع الثالث ارتفاعاً نسبته 5% إلى 1.18 مليار درهم مقارنة بالإيرادات المُحقّقة خلال الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 1.12 مليار درهم. كما حققت صافي ربح خلال الربع الثالث قيمته 602 مليون درهم لتسجل زيادة نسبتها 12% عند مقارنتها بنتائج الفترة ذاتها في العام الماضي التي بلغت 537 مليون درهم.

نمشي

وسجلت نمشي، المملوكة بالكامل لشركة إعمار مولز، مبيعات بلغت قيمتها 689 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، محققة بذلك زيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحقّقت نمشي نمواً في مبيعاتها بنسبة 20% خلال الربع الثالث 2019 بقيمة 267 مليون درهم، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من عام 2018 والتي بلغت 223 مليون درهم.

إشغال قوي

واستقطبت أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول» و«دبي مارينا مول» و«مجمع الذهب والألماس» و«سوق البحار» ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، أكثر من 99 مليون زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. واستقطب «دبي مول» تحديداً، نحو 61 مليون زائر خلال الفترة نفسها. وحافظت معدلات الإشغال على أدائها القوي بنسبة 92 % حتى نهاية الربع الثالث .

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «تكرّس إعمار مولز جهودها لتطوير كل ما يثري تجربة العملاء، وهو ما يحقق النمو المستدام سواء من خلال مراكز التسوق أو عبر متجر «نمشي» للتسوق الإلكتروني المملوك لنا بالكامل. وفي ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع تجارة التجزئة، سنواصل مواكبة تبني أحدث التقنيات لتقديم تجارب تناسب تطلعات العملاء، مع توفير خدمات ما بعد الشراء وتعزيز ولاء العملاء، ما يجعل مراكزنا الوجهة المفضّلة للتسوق».