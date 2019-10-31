دبي للاستثمارات الحكومية تدعم الاكتتاب في زيادة رأسمال «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المساهم الرئيسي بالبنك بنسبة 55.76% تقريبا، تتعهد بدعم زيادة رأسماله.

وذكر البنك في إفصاح نشر على سوق دبي المالي اليوم الخميس، أن المؤسسة وافقت على استعمال كامل حقوقها في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال على أساس تناسبي من إجمالي عدد الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وفقا لحقوق الاكتتاب.

وأضاف البنك أنه بعد انتهاء من إجراءات زيادة رأسماله سوف تستمر المؤسسة في كونها المساهم الرئيسي بالبنك.

وكان مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني وافق مؤخراً على زيادة رأس المال المصدر للبنك بنسبة 14% من 5.55 مليار سهم إلى 6.31 مليار سهم عن طريق إصدار حقوق اكتتاب.

وسيتم إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 758.8 مليون سهم، بسعر 8.5 درهم للسهم الجديد (القيمة الاسمية للسهم 1 درهم واحد، وعلاوة إصدار قدرها 7.5 دراهم لكل سهم جديد).

ويعتزم البنك الإمارات استخدام صافي المبالغ الناتجة عن عملية حقوق الاكتتاب، لتعزيز قاعدة رأس المال لديه، ودعم نمو أعمال البنك في المستقبل.