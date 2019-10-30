البنوك تزيد استثماراتها في الأسهم 1.4 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

رفعت البنوك العاملة في الدولة بشكل غير مسبوق استثماراتها في الأسهم بنحو 1.4 مليار درهم خلال سبتمبر الماضي، لتشكل أعلى معدل زيادة شهري منذ 2017.

وكشفت إحصاءات نشرها المصرف المركزي أمس عن أن البنوك زادت استثماراتها في الأسهم لتصل إلى 11.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 10.2 مليارات درهم في أغسطس بنسبة زيادة 13.7% على أساس شهري.

وخلال العامين الماضيين تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم حيث انخفضت من أعلى مستوى حققته في يونيو 2018 حيث بلغت 12.4 مليار درهم لتصل إلى 10 مليارات درهم بنهاية مارس 2018، وخلال سنوات 2017 و2018 و2019 تراوحت الزيادة الشهرية بين 100 مليون درهم و200 مليون درهم لكن خلال سبتمبر الماضي سجلت 1.4 مليار درهم دفعة واحدة.

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