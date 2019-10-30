البنوك تحقق أعلى معدل زيادة شهرية للاستثمارات بالأسهم في 3 سنوات خلال سبتمبر

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

رفعت البنوك العاملة في الدولة بشكل غير مسبوق استثماراتها في الأسهم بنحو 1.4 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلة أعلى معدل زيادة شهرية لها منذ عام 2017.

وكشفت إحصاءات نشرها المصرف المركزي، أمس، عن أن البنوك زادت استثماراتها في الأسهم لتصل إلى 11.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 10.2 مليارات درهم لشهر أغسطس الماضي بزيادة مقدارها 1.4 مليار درهم وبنسبة 13.7% على أساس شهري.

حركة الاستثمارات

وخلال العامين الماضين تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم، حيث انخفضت من أعلى مستوى حققته في يونيو 2018 حيث بلغت 12.4 مليار درهم لتصل إلى 10 مليارات درهم بنهاية مارس 2018، وخلال سنوات 2017 و2018 و2019 تراوحت الزيادة الشهرية بين 100 - 200 مليون درهم، لكن خلال سبتمبر سجلت 1.4 مليار درهم دفعة واحدة.

ووفقاً للإحصاءات، فقد رفعت البنوك إجمالي استثماراتها لتصل إلى 397.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 384.3 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 13 مليار درهم وبنسبة 3.4%، وزادت استثماراتها في سندات الدين من 239 مليار درهم بنهاية أغسطس إلى 248.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة مقدارها 9.6 مليارات درهم وبنسبة 4%.

كما زادت استثماراتها في الأوراق المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق لتصل إلى 94.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 91.5 مليار درهم بزيادة مقدارها 2.6 مليار درهم وبنسبة 2.8%، بينما شهد بند الاستثمارات الأخرى تراجعاً إلى 43 مليار درهم مقابل 43.6 مليار درهم بنهاية أغسطس بتراجع مقداره 600 مليون درهم وبنسبة سالب 1.4%، وشهد هذا البند زيادة غير مسبوقة في شهر أغسطس بنحو 10.6 مليارات درهم، وذلك على مدار السنوات الثلاث الماضية.

إقراض محلي

وأشارت الإحصاءات إلى أن البنوك زادت إقراضها المحلى لتصل إلى 1.56 تريليون درهم بنهاية سبتمبر مقابل 1.55 تريليون درهم بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 12.7 مليار درهم وبنسبة 0.8%، وبلغت حصيلة الزيادة لقطاع الأعمال والصناعة نحو 900 مليون درهم خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع الإقراض الموجه للقطاع ليصل إلى 816.5 مليار درهم مقابل 815.6 مليار درهم بنهاية أغسطس بنسبة زيادة 0.1%، كما زادت البنوك القروض الشخصية لتصل إلى 333.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 332.7 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 900 مليون درهم وبنسبة 0.3%، ورفعت قروضها للحكومة من 208.7 مليارات درهم إلى 219.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر بزيادة مقدارها 10.8 مليارات درهم وبنسبة 5.2%.

وواصلت البنوك خلال شهر سبتمبر زيادة ودائعها لدى المصرف المركزي لتصل إلى 153.8 مليار درهم مقابل 150.2 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 3.6 مليارات درهم وبنسبة 2.4%.

احتياطات

زادت البنوك إجمالي رؤوس أموالها والاحتياطات لتصل إلى 377.3 مليار درهم مقابل 371.6 مليار درهم بزيادة مقدارها 5.7 مليارات درهم وبنسبة 10.5%، كما رفعت مخصصاتها العامة لتصل إلى 35.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر مقابل 34.7 مليار درهم بنهاية أغسطس بزيادة 900 مليون درهم وبنسبة 2.6%.

وارتفعت ودائع المقيمين في الدولة لتصل إلى 1.61 تريليون درهم بنهاية سبتمبر مقابل 1.56 تريليون درهم بنهاية أغسطس بزيادة مقدارها 45.1 مليار درهم وبنسبة 2.9%.