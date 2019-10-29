مؤشر إسلامي لـ 40 سهماً في سوق دبي المالي

المصدر: دبي ـ البيان

أطلق سوق دبي المالي أول من أمس، مؤشراً إسلامياً للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المحلية.

واعتمد المؤشر 31 ديسمبر 2009 لتحديد القيمة السوقية الأساسية للمؤشر الإسلامي، كما تم استخدام نقطة قياس مقدارها 1000 نقطة كبداية لقراءته في ذلك اليوم، وفي أول يوم تداول سجل 1697.33 قبل أن يغلق متراجعاً 0.52% عند مستوى 1688.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الشركات المدرجة في المؤشر نحو 78.556 مليون سهم.

ويصل عدد الشركات المشمولة ضمن المؤشر إلى 40 شركة بما في ذلك 30 شركة محلية و10 من شركات الإدراج المزدوج، وتم تحديد حد أقصى لوزن الشركة في المؤشر عند 10%.