أرباح بنوك دبي الفصلية تلامس 20 ملياراً وأصولها تتجاوز التريليون

المصدر: دبي ـــ البيان

فاقت الأرباح الفصلية الصافية لخمسة بنوك في دبي التوقعات، إذ وصلت إلى 19.37 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام، بنمو 38.56% على أساس سنوي.

وبحسب مسح «البيان»، وصلت أصول البنوك الخمسة إلى 1.13 تريليون في نهاية سبتمبر، بنمو 21%.

وتؤكد هذه النتائج قوة الملاءة المالية للبنوك في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية وسيولة مرتفعة، وتوقع محللون استمرار وتيرة النمو حتى نهاية العام.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في الصدارة بعدما تخطت أرباحه، شاملةً أرباح بنك الإمارات الإسلامي، حاجز 12.48 ملياراً، وحل بنك دبي الإسلامي ثانياً بأرباح 4.015 مليارات وبنك المشرق ثالثاً بـ 1.81 مليار وبنك دبي التجاري رابعاً بـ1.06 مليار، ونمت أرباح مصرف الإمارات الإسلامي، المتضمنة في نتائج «الإمارات دبي الوطني»، إلى 937.2 مليوناً.

22 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية