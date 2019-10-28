22 مليار درهم أرباح 10 بنوك وطنية

المصدر: دبي - عمرو عادل

ارتفع صافي أرباح 10 بنوك وطنية إلى 22.05 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنمو 6% مقارنة مع 20.7 مليار درهم تقريباً خلال نفس الفترة العام الماضي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» استناداً لنتائج أداء البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية حتى الآن، بلغت أرباح 6 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 15.12 مليار درهم، مقارنة مع 14.391 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018، بزيادة 5.1%. أما في سوق دبي المالي فقد حققت 4 بنوك أفصحت عن بياناتها المالية أرباحاً بقيمة 6.897 مليارات درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر، بنمو 9 % مقارنة مع 6.330 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وجاء «أبوظبي الأول» بالمركز الأول من حيث صافي الأرباح، بقيمة 9.44 مليارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنة بأرباح 9.1 مليارات خلال الفترة نفسها من 2018. وحلّ «دبي الإسلامي» بالمركز الثاني بأرباح 3.966 مليارات مقارنة مع 3.619 مليارات، وجاء «أبوظبي التجاري» في المركز الثالث من بـ 3.744 مليارات، مقارنة مع 3.483 مليارات . وبلغ صافي أرباح «المشرق» 1.757 مليار، مقارنة بـ 1.748 مليار درهم.

وبلغت أرباح «دبي التجاري» 1.063 مليار في نهاية سبتمبر مقارنة مع 843 مليوناً، وحقق مصرف عجمان أرباحاً قيمتها 110.16 ملايين درهم.