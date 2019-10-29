إطلاق مؤشر إسلامي لسوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

أطلق سوق دبي المالي، أمس، المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي الأول من نوعه بين الأسواق المالية في الدولة الذي يوفر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة، ما يسهل اتخاذ قرارات التداول، وهو الأمر الذي يعزز جهود جذب المزيد من الاستثمارات المالية الإسلامية.

ويُمكن متابعة المؤشر من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها من منصات بث البيانات. وقال سوق دبي، أنه تم اعتماد 31 ديسمبر 2009 لتحديد القيمة السوقية الأساسية للمؤشر الإسلامي، كما تم استخدام نقطة قياس مقدارها 1000 نقطة بدايةً لقراءته في ذلك اليوم.

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