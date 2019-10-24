سهم «إشراق» أصفر والشركة تطفئ الخسائر بخفض رأس المال

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، تطبيق قرار تمييز الشركات التي تتراوح خسائرها المتراكمة بين 20% إلى 50% من رأس المال بالعلامة الصفراء على شاشة التداول، وكانت شركة «إشراق للاستثمار» أول شركة تظهر بالأصفر بعد إعلان خسائر متراكمة بنسبة 42.01%.

وخلال تداولات أمس انخفض السهم 4.1%.

وأفصحت «إشراق»، في بيان لسوق أبوظبي، عن خسائرها المتراكمة والتي وصلت إلى نحو 979 مليون درهم، مرجعة السبب إلى عام 2014، حيث سجلت الشركة خسائر نتيجة إلغاء مبيعات في العام ذاته، بالإضافة إلى خسائر أخرى نتيجة إعادة تقييم لاستثمارات عقارية قائمة وأخرى قيد التطوير خلال الأعوام 2014 و2015 و2016.

ويأتي ذلك التزاماً بتعليمات هيئة الأوراق المالية بوضع علامة صفراء على الشركات التي تبلغ خسائرها 20% فأكثر، وعلامة حمراء على الشركات التي تبلغ خسائرها 50% فأكثر.

وسجلت الشركة أرباحاً بلغت 7.5 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة.

وقرر مجلس إدارة الشركة إطفاء الخسائر المتركمة عن طريق تخفيض رأس المال المدفوع للشركة، وحصلت الشركة على الموافقة المبدئية من هيئة الأوراق المالية.

ويسهم ذلك في تعزيز الهيكلية المالية للشركة في المرحلة المقبلة، ووضعها فور اكتمال هذه العملية على المسار الصحيح نحو استئناف توزيع الأرباح وفق بيان للشركة.

كما وافق مجلس الإدارة على تجديد برنامج إعادة شراء الأسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وأوضحت الشركة أن المجلس وافق على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد من أجل مناقشة قرار تخفيض رأس المال.

وأضافت أن المجلس وافق على تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية لإعادة شراء أسهم الشركة لسنة واحدة إضافية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: