ملاحقة الشركات الخاسرة بإجراءات صارمة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشف قرار لهيئة الأوراق المالية بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرج أسهمها في الأسواق المالية المحلية التي تزيد خسائرها على 20% من رأس مالها، أعلنته أمس، عن العقوبات التي سيتم اتخذاها بحق الشركات الخاسرة التي لا تلتزم بالإفصاح عن خسائرها وخطة معالجتها، وتشمل العقوبات إنذار الشركة وتوقيع غرامة مالية ووقف تداول أسهم الشركة وإلغاء إدراج الشركة.

ويلزم القرار الشركات الخاسرة التي بدأ تميز أسهمها باللونين الأصفر والأحمر على شاشات التداول في سوقي أبوظبي ودبي بتضمين بياناتها المالية تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها، وأسباب الخسائر وتاريخها والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.

ونوه القرار بأن للهيئة بعد التنسيق مع السوق، وقف التداول على أسهم الشركة المدرجة في السوق من تاريخ الإفصاح عن خسائر متراكمة بنحو 50% أو أكثر من رأس المال إلى حين الإفصاح عن خطة معالجة الخسائر المتراكمة، وأيضاً تقديم الإجراءات التي تعتزمها الشركة لتعديل وضعها أو تقديم ما يفيد تعديل وضعها أو موافقة الجمعية العمومية بشأن استمرارها في مزاولة نشاطها.

وحدد القرار مهلة لمجلس إدارة الشركة لا تزيد على 30 يوماً لدعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها أو حلها. وعلى الشركة تضمين دعوة الجمعية العمومية خطة معالجة الخسائر، ليصدر بها قرار خاص حال اتخذ قرار باستمرار الشركة في نشاطها. ويلتزم مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ خطة معالجة الخسائر.

وأعلنت، أمس، شركة «ديار للتطوير» أول شركة يُطبق عليها قرار تمييز الشركات الخاسرة بالعلامة الصفراء على شاشة التداول في سوق دبي أن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها. وقالت الشركة، في بيان أمس، إن مقدار خسائرها المتراكمة 1540.18 مليون درهم تشكّل 26.6% من رأس مالها البالغ 5778.0 مليون درهم.

عقوبات المخالفة

Ⅶ إنذار الشركة

Ⅶ غرامة مالية

Ⅶ وقف تداول السهم

Ⅶ إلغاء إدراج الشركة

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