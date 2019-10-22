مخصصات انخفاض القيمة وراء خسائر «ديار»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ديار للتطوير»، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها، بعد وضع علامة صفراء لها (تشير إلى تكبدها خسائر متراكمة تتراوح بين 20% و50%) على شاشة التداول بسوق دبي المالي.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن مقدار الخسائر المتراكمة يبلغ 1540.18 مليون درهم، تشكل 26.6% من رأسمالها البالغ 5778 مليوناً. وكانت «ديار للتطوير»، أول شركة يُطبق عليها قرار تمييز الشركات ذات الخسائر المتراكمة.

وأوضحت الشركة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي قيمة مخصصات انخفاض قيمة الموجودات نتيجة وضع سوق العقار في دبي، والتي تم تسجيلها في عام 2010، وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة في عام 2018 بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 والذي نشأ عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، والتي تم تسجيلها في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 01 يناير 2018.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت «ديار» إنها عملت خلال السنوات السابقة على استكمال كل المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة شهدت معدلات بيع مرتفعة بالإضافة إلى تعزيز محفظة الشركة من الأصول، حيث تمتلك «ديار» الآن 3 مشاريع في قطاع الضيافة ستسهم في رفع مستوى الإيرادات خلال السنوات المقبلة.