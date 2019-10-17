أرباح بنك دبي التجاري تتجاوز مليار درهم بنمو %26

المصدر: دبي ـ البيان

تجاوزت أرباح بنك دبي التجاري في التسعة أشهر الأولى من 2019 مليار درهم بنمو 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان، أمس، إن الإيرادات التشغيلية ارتفعت إلى 2.242 مليون درهم بنسبة 11.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نتيجة للارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 25%.

وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 526 مليون درهم منخفضاً بنسبة 2.6%. وارتفع إجمالي القروض والتسليفات 13.4% مقارنة بـنهاية 30 سبتمبر 2018 ليصل إلى 59.93 مليار درهم. وقال بيرناردز فان ليندر الرئيس التنفيذي، إنّ البنك حقق أفضل نتائج على الإطلاق لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019. وتوقع أن تكون نتائج الربع الأخير من العام متسقة مع الأداء الذي تم تحقيقه خلال التسعة أشهر الأولى من العام.

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