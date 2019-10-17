1.06 مليار أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري (المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول CBD)، أمس، النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2019، حيث سجل البنك أرباحاً صافية قوية، مقدارها 1.06 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 26.1%، كنتيجة للتحسن الملحوظ في كافة قطاعات الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.1%.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.9 %، حيث استمر البنك بالاستثمار في الابتكار الرقمي. في حين انخفضت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بشكل طفيف بنسبة 2.6 %، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس، كنتيجة لانخفاض القروض المصنفة.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.1 % لفترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام، لتصل إلى 2.24 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس، نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.4 %، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 25 %.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.9 %، لتصل إلى 653 مليون درهم. واصل معدل كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) التحسن، ليصل إلى 29.1% (فترة التسعة أشهر الأولى 2018: 31.4%).

الميزانية العمومية

وبلغ إجمالي الموجودات 82.5 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2019، مرتفعاً بنسبة 13.9 %، مقارنة بـ 72.4 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2018. وارتفعت القروض والتسلفيات، والبالغة 56.4 مليار درهم، بنسبة 13.2 %، مقارنة بـ 49.8 مليار درهم، كما في 30 سبتمبر 2018.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17.2% إلى 59.1 مليار درهم، مقارنة بـ 50.4 مليار درهم في 30 سبتمبر 2018. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة، ما نسبته 40% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 95.4 %.

نتائج قوية

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك أفضل نتائج على الإطلاق لفترة التسعة أشهر الأولى من 2019. وتحققت هذه النتائج من خلال تعزيز ثقافة النمو والالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة.

ونتوقع أن تكون نتائج الربع الأخير من العام، متسقة مع الأداء الذي تم تحقيقه خلال التسعة أشهر الأولى من العام، ونحن ماضون قُدماً لتحقيق نتائج قوية لعام 2019.

واستمر البنك بتحقيق نمو قوي في صافي الأرباح، وعائد أعلى من المتوقع للمساهمين.

وببلوغ نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك 13.59 %، فإن البنك يتمتع بمستويات مرتفعة لكفاية رأس المال.

وأضاف «نواصل تحقيق التقدم على صعيد طموحاتنا الرقمية، حيث استمر الاستثمار في تقنيات تكنولوجيا المعلومات الجديدة، وبدأنا ببرنامج تحول رقمي متطور في جميع قطاعات البنك، لمساعدتنا على توسيع وتطوير خدماتنا».