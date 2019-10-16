نمو أرباح «دبي الإسلامي» 8 % إلى 4 مليارات درهم

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفع صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي إلى 4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 8% على أساس سنوي مقارنة بـ3,7 مليارات درهم. وأظهرت نتائج الربع الثالث ارتفاع إجمالي الدخل إلى 10,2 مليارات درهم، بزيادة 20% على أساس سنوي مقارنة بـ8,5 مليارات درهم.

كما نما صافي الإيرادات التشغيلية إلى 6,8 مليارات درهم، بزيادة 14% على أساس سنوي مقارنة بنحو 6 مليارات درهم.

وقال معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة البنك إن القطاع المصرفي الإماراتي يواصل المحافظة على قوته ومرونته بإجمالي موجودات تفوق قيمته 700 مليار دولار أمريكي، وبنمو قدره 9% على أساس سنوي.

ويمتلك القطاع اليوم أكبر حصة من إجمالي الموجودات المصرفية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 30%.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وخاصة في مجال تمكين القطاع الخاص، في تعزيز الاقتصاد غير المعتمد على النفط على خلفية توفير ميزانية لتوسيع الأعمال وإطلاق سياسات مالية داعمة.

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