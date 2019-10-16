4 مليارات درهم صافي أرباح دبي الإسلامي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أظهرت نتائج بنك دبي الإسلامي المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 4.01 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 8٪ على أساس سنوي مقارنة بـ3.71 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 10.25 مليارات، بزيادة نسبتها 20٪ على أساس سنوي مقارنة بـ8.53 مليارات.

وزاد صافي الإيرادات التشغيلية إلى 6.87 مليارات درهم، بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي مقارنة بـ6.05 مليارات درهم. ووصل هامش صافي الربح إلى 3.16٪، ضمن نطاق التوجّه لهذا العام.

وارتفع كلّ من معدل العائد على الموجودات إلى 2.36%، ومعدل العائد على حقوق الملكية إلى 17.6%، تماشياً لكليهما مع التوجيهات. وبلغ معدّل كفاية رأس المال 17.6%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%. وارتفع معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 إلى 13.1% مقارنة بنسبة 12.4% في نهاية 2018 وتماشياً مع الحد الأدنى المطلوب وهو 10.00%.

قوة ومرونة

وقال معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: وسط هدوء النشاط الاقتصادي العالمي، يواصل القطاع المصرفي الإماراتي المحافظة على قوته ومرونته بإجمالي موجودات تفوق قيمته 700 مليار دولار، وبنمو قدره 9% على أساس سنوي.

ويمتلك القطاع اليوم أكبر حصة من إجمالي الموجودات المصرفية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد على 30%.

وساهمت الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وخاصة في مجال تمكين القطاع الخاص، في تعزيز الاقتصاد غير المعتمد على النفط على خلفية توفير ميزانية لتوسيع الأعمال وإطلاق سياسات مالية داعمة.

وأضاف: واصلت الإمارات التأكيد على مكانتها كمركز عالمي للأعمال، من خلال تصدّرها للعالم العربي في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2019.

وحققت الدولة مركزها الحالي ضمن أفضل 25 دولة في العالم بشكل رئيسي نتيجة اعتماد الحكومة للعديد من الإجراءات المبتكرة لضمان توفير بيئة جذابة للمستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: انطلاقاً من التزامه بأهداف التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، يواصل بنك دبي الإسلامي العمل على تطوير المواهب والمهارات القيادية ضمن كوادره الداخلية مع وصول نسبة التوطين في البنك حالياً إلى حوالي نصف القوى العاملة.

ولطالما كان التوطين عنصراً رئيسياً في تراث البنك واستراتيجيته الهادفة إلى تنمية وتطوير قادة المستقبل في إطار دعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات.

وشدد على أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في الإمارات حافظ على متانته وقوته، مع تجاوز قيمة موجوداته 560 مليار درهم واستحواذه على حصة جيدة من السوق المحلي بنسبة 23٪.

ويواصل بنك دبي الإسلامي ريادته للسوق في الإمارات مع التزامه التام بتسريع نمو القطاع ودخول الاقتصاد على نطاق أوسع.

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: في الربع الثالث، أكّدت وكالتا «موديز» و«فيتش» مرة أخرى على التصنيف الائتماني للبنك مع نظرة مستقبلية «مستقرة» تعكس مكانته القوية التي تتيح له المضي قدماً في البيئة الاقتصادية العالمية الحالية وتحقيق النمو المستدام.

وأدى تركيزنا على تحقيق نمو عالي الجودة إلى زيادة إجمالي الدخل بنسبة 20٪، إلى جانب الإدارة الفعّالة للتكلفة، إلى استقرار معدّل التكلفة إلى الدخل عند 27.9٪، والذي يعد من أفضل المعدلات في السوق.

ومع الخطط المستقبلية لبنك دبي الإسلامي بشأن التحول الرقمي، فإننا نتوقع أن يحافظ البنك على مستويات النمو هذه في المستقبل.

وتجاوز هامش صافي الربح عند 3.16٪ الآن الحدّ الأعلى لنطاق التوجه، ولا يزال واحداً من أعلى المعدلات المسجّلة في القطاع المصرفي بالدولة.

وحافظ البنك على وضع قوي لرأس المال، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 17.6% و13.1%، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية لهما وهو 13.5% و10% على التوالي.