684 مخالفة بأسواق المال في 3 سنوات

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، عن 684 مخالفة في أسواق المال المحلية في 3 سنوات، حيث تم توقيع العقوبات على المخالفين والمتلاعبين، حسبما ينص القانون واللوائح المنظمة.

وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، أن الهيئة وقعت عقوبات تتضمن 164 غرامة على المخالفين، بين 2016 - 2018، فيما تم إيقاف 9 شركات مرخصة من قبل الهيئة، وتوجيه 314 إنذاراً للجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، من بينها توجيه 15 إنذاراً بحق مستثمرين.

كما تم فتح 41 بلاغاً لدى الجهات المختصة بالدولة، عن الممارسات غير المشروعة المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وتوجيه عدد 106 تنبيهات للجهات المرخصة من الهيئة.

وبحسب هيئة الأوراق المالية والسلع، فإنه حال رصد المخالفات وبعد التحقيق والتثبت من مرتكبيها، يتم فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية بحق المخالفين، وتتضمن الإنذار والغرامة المالية، والإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط وإلغاء الترخيص والإيقاف عن التداول بالنسبة للمستثمرين، كما تتضمن العقوبات إلغاء العمليات، إن كان ذلك ممكناً، وتعليق الإدراج، وإلغاء الإدراج، والإحالة إلى الجهات القضائية، وتُقدّر الجزاءات بحسب تكرار المخالفة وجسامتها، وتأثيرها في السوق، ومدى سوء النية في ارتكابها، وكذلك النتيجة المتحصلة عنها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: