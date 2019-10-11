أكبر تراجع يومي للدولار في 5 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

سجل الدولار أمس، أكبر انخفاض يومي في 5 أسابيع، مقابل العملات المنافسة، في الوقت الذي عززت فيه التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الصين والولايات المتحدة، الإقبال على العملات المرتبطة بالتجارة، مثل اليورو والدولار الأسترالي.

وذكرت تقارير أن الولايات المتحدة تدرس إبرام اتفاق بشأن العملات مع الصين، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تعليق زيادة مقررة الأسبوع المقبل في الرسوم الجمركية، وغذت تلك التقارير ارتفاعاً في الأصول المرتفعة المخاطر، على الرغم من أن التداولات لا تزال متقلبة في الوقت الذي تُجرى فيه المحادثات. ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.4 %، إلى 98.66، وتكبد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من سبتمبر.