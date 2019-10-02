"كوكاكولا" تعتزم طرح مشروبات الطاقة العام المقبل

المصدر: د ب أ

اعلنت شركة المشروبات الأمريكية الشهيرة "كوكاكولا" اعتزامها طرح مشروبات الطاقة الخاصة بها في أمريكا الشمالية في العام المقبل.



وقالت الشركة مساء أمس الثلاثاء إنها ستطرح مشروب "كوكاكولا إنيرجي شيري" وهو المذاق المتاح فقط في الولايات المتحدة اعتبارا من كانون ثان/يناير 2020، وذلك بعد طرحه في 25 دولة حاليا منها بريطانيا وأيرلندا وإسبانيا وألمانيا.



وأضافت الشركة الأمريكية أنها ستطرح مشروبات الطاقة من أنواع "كوكاكولا سينامون" و "كوكاكولا شيري فانيلا" و"كوكاكولا شيري فانيلا زيرو" في السوق الأمريكية العام المقبل أيضا.



كانت رابطة التحكيم الأمريكية قد أعلنت في تموز/يوليو الماضي حق "كوكاكولا" في مواصلة بيع مشروبات الطاقة في السوق الأمريكية دون أن يمثل ذلك انتهاكا لاتفاقها مع شركة "مونستر بيفريدج كورب".



كانت شركة إنتاج مشروبات الطاقة "مونستر" قد حاولت منع بيع منتجات "كوكاكولا" المنافسة في السوق الأمريكية بدعوى أنه مخالف للاتفاق بين الشركتين.