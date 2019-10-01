بورصة دبي للذهب والسلع تسجل أعلى أحجام تداول ربع سنوية في تاريخها

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءها القياسي هذا العام، حيث سجلت أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ تأسيسها مع تداول أكثر من 7.98 مليون عقد خلال الربع الثالث من عام 2019، من ضمنها أكثر من 2.37 مليون عقد جرى تداولها في شهر سبتمبر بقيمة 41 مليار دولار أمريكي.

كما سجّلت البورصة معدل اهتمام مفتوح شهري بلغ 410,847 عقدًا خلال شهر سبتمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2016. ووصل متوسط حجم التداول اليومي في شهر سبتمبر إلى 112,988 عقد في اليوم، بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي.

ويعود النجاح الذي تم تحقيقه الشهر الماضي بشكل أساسي إلى مجموعة منتجات الروبية الهندية في بورصة دبي للذهب والسلع. وبناء على النجاحات القياسية التي حققتها في شهر أغسطس، سجلت عقود كوانتو الروبية الهندية الآجلة الأداء الأفضل من جديد، حيث اختتم مؤشر أسعار زوج عملات الروبية الهندية/الدولار الأمريكي الربع الأخير من يوليو إلى سبتمبر بتداول أكثر من 3.78 مليون عقد. كما سجلت عقود الروبية الهندية المصغرة الآجلة أداء قويًا أيضًا، مع أعلى معدل اهتمام مفتوح على أساس شهري بواقع 122,003عقد.

هذا وشهدت بورصة دبي للذهب والسلع أيضًا زيادة كبيرة في محفظة منتجات الطاقة خلال الشهر الماضي، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نموًا سنويًا بنسبة 154٪ و121٪ على التوالي. وفي الوقت نفسه، سجل متوسط حجم التداول اليومي لمنتج "عقد الذهب الآجل" الرائد في البورصة نموًا بنسبة 12٪ على أساس شهري خلال شهر سبتمبر.

وفي هذا السياق، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "يعكس النمو القياسي في أحجام التداول ومعدلات الاهتمام المفتوح في بورصة دبي للذهب والسلع قوة وعمق عروضنا، وزيادة ثقة المستثمرين في البورصة. كانت إنجازات الشهر الماضي مدفوعة بعدم الاستقرار الجغرافي السياسي المستمر، بما في ذلك حالة عدم اليقين المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وختم ميل قائلًا: "ومع دخلونا الربع الأخير من العام، سنواصل التركيز على تنمية قاعدة أعضائنا وتوسيع حضورنا، ونحن متفائلون بمواصلة هذا الزخم القوي، مما يتيح لعدد متزايد من المستثمرين التحوط من المخاطر خلال فترات التقلبات".