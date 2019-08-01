الأسهم تضاعف أرباح 6 أشهر في يوليو إلى 55 ملياراً

المصدر: دبي - عمرو عادل

ربحت أسواق الأسهم مكاسب سوقية بقيمة 54.7 مليار درهم في تداولات شهر يوليو الماضي، لتسجل أكثر من ضعف المكاسب المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري بأكمله، والتي تصل إلى 25.3 مليار درهم موزعة بواقع 15 ملياراً في أبوظبي و10.3 مليارات في دبي.

وصعد سوق دبي 9.8% تعادل 259.75 نقطة، محققاً أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ ابريل ٢٠١٥، ليغلق عند 2918.38 نقطة بدعم من مكاسب أسهم العقارات بنسبة 18% والاستثمار 13%، والبنوك 4.2%. وزاد سوق أبوظبي 6.8% أو 337.95 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية منذ 2017، ليصل إلى 5317.9 نقطة مع ارتفاع أسهم العقارات 21.4% والبنوك 7.13% والطاقة 5.9% والاتصالات 3.4%.

وجاءت المكاسب القياسية، بدعم من تحسن شهية المستثمرين تفاؤلاً بالنتائج الفصلية للشركات والمحفزات الحكومية وأبرزها إلغاء الرسوم وخفض البعض الآخر منها، إلى جانب عمليات شرائية للأجانب لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق في ظل قوة ومتانة الاقتصاد. ووصل صافي شراء الأجانب «غير العرب» في السوقين خلال يوليو 1.22 مليار درهم منها 454.62 مليوناً في دبي و763.33 مليوناً في أبوظبي، فيما وصل صافي استثمارات المؤسسات 1.3 مليار درهم منها 559.27 مليوناً في دبي و752.75 مليوناً في أبوظبي.

وقال وسطاء لـ «البيان الاقتصادي» إن الأسهم حققت أداءً فاق التوقعات في تداولات الشهر الماضي مدعومة بجملة من المحفزات في مقدمتها النتائج الفصلية القوية للشركات، إلى جانب استمرار ماراثون المحفزات الحكومية.

واقتربت سيولة السوقين من 8.65 مليارات درهم موزعة بواقع 4.52 مليارات في دبي و4.14 مليارات في أبوظبي، وجرى التداول على 4.73 مليارات سهم. وربحت أسهم أبوظبي 30.87 مليار درهم لتصل قيمتها السوقية إلى 541.97 ملياراً فيما ربحت أسهم دبي 23.88 مليار درهم لتصل قيمتها السوقية 377 ملياراً، ليرتفع إجمالي الرسملة السوقية إلى 919 ملياراً.

وحققت غالبية الأسهم مكاسب قوية، حيث ارتفع «إعمار العقارية» 23.7%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.8% و«دبي الإسلامي» 4.1%، و«سوق دبي المالي» 34.6%، و«أملاك للتمويل» 27.9% و«سلامة» 21.9% و«أرابتك» 20.67%. وفي أبوظبي ارتفع سهم «أبوظبي الأول» 7%، و«أبوظبي التجاري» 8.2% و«أبوظبي الإسلامي» 6.8%، و«الدار العقارية» 21.7%، و«إشراق» 13.51%، و«دانة غاز» 10.2%.

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