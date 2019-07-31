سوق دبي يعزز مكاسبه للجلسة الثالثة.. وأبوظبي يتراجع

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تباينت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات جلسة أمس وسط تحسن السيولة، مع ترقُّب المستثمرين لتأثير قرار الفائدة على الأسهم فيما يتوالى الإعلان عن نتائج النصف الأول.

وارتفع مؤشر سوق دبي ليعزز مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.23%، إلى 2918.38 نقطة مواصلاً تسجيل أعلى مستوى له في عام، مع ارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«دو»، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 0.25%، ليغلق عند 5317.90 نقطة، بضغط من أسهم «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

سوق دبي

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.6%، مع صعود سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.71% ليغلق عند 11.90 درهماً وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي مدعوماً بإعلان البنك عن اكتمال استحواذه على دينيز بنك التركي.

وارتفع قطاع العقارات 0.59% مع صعود «إعمار العقارية» 1.65% إلى 5.53 دراهم وهو أعلى مستوى له في 16 شهراً، وفي المقابل تراجع «أرابتك القابضة» 2.2%، و«الاتحاد العقارية» 1.88% و«ديار» 1.15% و«داماك» 0.97% و«إعمار مولز» 0.93%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات 0.36% مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

وقلل هبوط قطاع الاستثمار من صعود المؤشر العام للسوق، حيث انخفض بنسبة 2.37% بعد تراجع سهم «شعاع كابيتال» 3.85% و«دبي للاستثمار» 2.84% و«سوق دبي المالي» 0.53%.

وانخفض قطاع السلع بنسبة 1.12% مع هبوط سهم «دي إكس بي» 1.3%. كما انخفض قطاع النقل 0.9%، مع هبوط «العربية للطيران» 1.75%، وسهم «أرامكس» 0.45%، وتراجع قطاع التأمين 0.83%، وسط انخفاض سهم «سلامة» 0.86%، و«أمان» 0.83%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 109.7 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» 33.8 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» بسيولة 33.1 مليون درهم، و«جي إف إتش المالية» بسيولة 26.42 مليون درهم، وجاء سهم «اكتتاب القابضة» في صدارة الأسهم الرابحة بنحو 5.26%، فيما كان «شعاع كابيتال»، الأكثر هبوطاً بنسبة 3.85%.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي بفعل انخفاض قطاع الاستثمار بنسبة 2.16%، بعد تراجع «الواحة كابيتال» بنسبة 3.81%، وانخفض قطاع الاتصالات 1.6% مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما ارتفع قطاع الطاقة 0.93% مع ارتفاع «طاقة» بنسبة 6.85%، وارتفع قطاع العقارات 0.39% مع صعود «الدار العقارية» بنسبة 0.43%.

وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.07% مع صعود سهم «التجاري الدولي» بنسبة 14.7% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 0.4% و«أبوظبي التجاري» بنسبة 0.22%، فيما تراجع «أبوظبي الأول» بنسبة طفيفة 0.02%.

وتصدر «أبوظبي التجاري»، النشاط بالقيم، بنحو 62.55 مليون درهم، ثم «اتصالات» بسيولة 33.85 مليون درهم. وتصدر الأسهم الرابحة «التجاري الدولي» بنسبة 14.71%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكبر تراجعاً بنحو 10%.

سيولة

ارتفعت السيولة طفيفاً إلى 585.1 مليون درهم من 459.9 مليون درهم في الجلسة السابقة، منها 321.4 مليوناً في دبي، و263.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 319.8 مليون سهم، موزعة بواقع 209.5 ملايين في دبي، و110.4 ملايين درهم في أبوظبي، من خلال 5839 صفقة.

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