59 مليار درهم مكاسب الأسهم في 20 جلسة

المصدر: دبي - عمرو عادل

ربحت القيمة الإجمالية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق الأسهم المحلية نحو 58.93 مليار درهم مكاسب سوقية خلال الأسابيع الأربعة الماضية مدعومة بعمليات شراء مكثفة طالت غالبية الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والعقارات، لتصل قيمة المكاسب اليومية إلى 2.94 مليار درهم.وأضافت الأسهم مكاسب سوقية خلال آخر 20 جلسة تداول بنحو 39.6 مليار درهم في سوق أبوظبي و19.3 ملياراً في سوق دبي وارتفعت إجمالي الرسملة السوقية من 860.2 مليار درهم إلى 919.2 ملياراً بنهاية الأسبوع الماضي.

وتزيد مكاسب السوقين في الأسابيع الأربعة الماضية 2.3 مرة مقارنة بالمكاسب المحققة خلال النصف الأول بأكمله والتي تصل إلى 25.3 مليار درهم موزعة بواقع 15 ملياراً في أبوظبي و10.3 مليارات في دبي. وبلغت مكاسب الأسهم الأسبوع الماضي 23.6 مليار درهم فيما أضافت 23.8 و5.7 و5.8 مليارات على الترتيب في الأسابيع الثلاثة السابقة.

وصعد سوق دبي بأعلى وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نهاية يونيو الماضي مرتفعاً 3.17% إلى 2850.69 نقطة وهو أعلى مستوى في 8 أشهر بدعم العقار والبنوك فيما زاد سوق أبوظبي 3.25% ليغلق عند 5387.77 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نهاية أبريل أثر صعود أسهم البنوك والاتصالات والعقارات.

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