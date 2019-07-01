سوق دبي يربح 3 مليارات درهم بدعم صفقة «دينز»

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

عززت أسهم سوق دبي المالي صعودها أمس، بدعم من صعود سهم «الإمارات دبي الوطني»، بنسبة 4.13 %، إلى 11.35 درهماً، بعد حصول بنك «الإمارات دبي الوطني» على الموافقات الرسمية، بشأن شراء أسهم دنيز بنك من سبير بنك الروسي.

وحقق سوق دبي مكاسب سوقية بقيمة 2.98 مليارات درهم، مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، وعودة الآمال بشأن تهدئة الحرب التجارية، ما عزز الشراء الأجنبي والمؤسساتي، بينما تراجع سوق أبوظبي، مع تعرض أسهم البنوك القيادية لعمليات جني أرباح مقننة.

وصعد سوق دبي 1.24% عند مستوى 2658.63 نقطة، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.24% إلى مستوى 4979.95 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والصناعة. ووصلت سيولة الأسهم إلى 227.24 مليون درهم.

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني وسبيربنك الروسي، على موافقة عدد من الجهات الرقابية المعنية، على اتفاقية شراء الأسهم المعاد صياغتها المبرمة بين كلا الطرفين، والمتعلقة باستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على حصة تمثل 99.85 % من أسهم رأسمال دينيزبنك إيه إس، من سبيربنك، والتي تم الإعلان عنها في 3 أبريل الماضي. وتلقى البنكان موافقة مصرف الإمارات المركزي، وهيئة التنظيم المصرفي والرقابة في تركيا، وهيئة السوق المالية في النمسا، والبنك المركزي الروسي، وذلك للمضي قدماً في المعاملة.

وتم استلام جميع الموافقات المطلوبة من جهات الرقابة المصرفية. ولا تزال هناك بعض الموافقات الرقابية المتبقية، التي يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحصول عليها، وفي أعقاب ذلك، سيكون الطرفان في وضع يتيح لهما إتمام المعاملة.

سوق دبي يربح 3 مليارات بدعم صفقة «الإمارات دبي الوطني»