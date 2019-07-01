سوق دبي يربح 3 مليارات بدعم صفقة «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - عمرو عادل

عززت أسهم سوق دبي المالي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، أمس، محققة مكاسب سوقية بقيمة 2.98 مليار درهم مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، بعد حصول بنك «الإمارات دبي الوطني» على الموافقات الرسمية بشأن شراء أسهم دنيز بنك من سبير بنك الروسي وعودة الآمال بشأن تهدئة الحرب التجارية، ما عزز الشراء الأجنبي والمؤسساتي، بينما تراجع سوق أبوظبي مع تعرض أسهم البنوك القيادية لعمليات جني أرباح مقننة.

وصعد سوق دبي 1.24% عند مستوى 2658.63 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقارات والاستثمار والنقل والتأمين، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.24% إلى مستوى 4979.95 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والصناعة.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 227.24 مليون درهم، منها 120.54 مليون درهم في دبي، و106.7 ملايين درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 208.44 ملايين سهم، موزعة بواقع 154.14 مليون سهم في دبي، و54.30 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وجاءت مكاسب سوق دبي بدعم ارتفاع قطاع البنوك 1.88% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني»، أكبر بنوك الإمارة، 4.13% بعدما حصل على موافقة هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا على صفقة شراء أسهم دنيز بنك من سبير بنك الروسي، كان «الإمارات دبي الوطني» قال في أبريل الماضي إنه سيشتري دنيز بنك التركي من سبير بنك مقابل 15.48 مليار ليرة (2.68 مليار دولار)، بخصم نحو 20% عن سعر اتفق عليه سابقاً.

وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.75% مع ارتفاع «إعمار العقارية» بنسبة 1.13%، و«أرابتك القابضة» 1.33%، و«إعمار للتطوير» 0.75% و«داماك» 0.65% و«الاتحاد العقارية» 0.60%. وزاد قطاع الاستثمار 1.77% مع صعود سهم «دبي للاستثمار» 2.44%، و«سوق دبي المالي» 0.57%، وارتفع قطاع النقل 1.3% مع ارتفاع سهم «أرامكس» 2.17% و«العربية للطيران» 0.96%.

وارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.87% بفعل صعود سهم «سلامة» 1.91%، و«أمان» 1.11%، بينما انخفض قطاع الخدمات 1.02% مع تراجع سهم «تبريد» 1.14%، و«أمانات» 0.94%، ونزل قطاع السلع 0.85% مع انخفاض سهم «دي إكس بي» 0.94%. وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 24.29 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.6% إلى 0.337 درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» حاصداً نحو 18.66 مليون درهم، ليغلق عند 11.35 درهماً، ثم سهم «سلامة للتأمين» بسيولة قيمتها 15.62 مليون درهم، ليقفل عند 0.586 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع الصناعة 0.82% بفعل انخفاض «أسمنت الخليج» 10%، و«أسمنت رأس الخيمة» 3%. كما انخفض قطاع البنوك 0.40% بعد انخفاض سهم «أبوظبي الإسلامي» 0.86% و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.67%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.81% مع ارتفاع سهم «أغذية» 8.9%، وزاد قطاع الاستثمار 1.07% مع ارتفاع سهم «أم القيوين للاستثمارات» 8.89%، وارتفع قطاع التأمين 0.18% مع صعود سهم و«أكسا الهلال الأخضر» 14.93%، و«ميثاق» 2.35%.

وتصدر سهم «أبوظبي الإسلامي» التداولات بقيمة 38.29 مليون درهم وأقفل متراجعاً إلى 4.61 دراهم، تلاه سهم «دانة غاز» بسيولة قيمتها 30.63 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 0.944 درهم بالتزامن مع كشف الشركة عن استلامها مستحقات بمبلغ 177 مليون درهم كدفعة من عملياتها في مصر، ثم سهم «بنك أبوظبي الأول» بتداولات بـ9.56 ملايين درهم، وأغلق عند 14.76 درهماً.

وكان سهم «إكسا الهلال الأخضر» الأكثر ارتفاعاً بـ 14.93% إلى 0.385 درهم، فيما كان سهم «أسمنت الخليج»، الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 0.72 درهم.

إفصاحات

ـــ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أن أسهم الزيادة برأس المال والبالغة 195 مليون سهم، والتي سيتم إدراجها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية غداً تحت عنوان أسهم أدنك الناتجة عن تحويل السندات ستحقق أرباحاً عن الفترة من 16 يونيو إلى 31 ديسمبر 2019 عندما تقرر أرباح العام 2019.

ـــ صادقت الجمعية العمومية للشركة السودانية للاتصالات المحدودة «سوداتل» المنعقدة بتاريخ 27 يونيو، على توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 4 % (ما يعادل 4 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال عن عام 2018.

ـــ قام مصرف السلام - البحرين بشراء نحو 40 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزينة) في بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 48.19 مليون سهم إلى 48.23 مليون سهم (2.177% من الأسهم المصدرة) وذلك بتاريخ 27 يونيو 2019.

ـــ ناقش مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» الخميس الماضي الأعمال والعمليات وما يخص إدارة الشركة.