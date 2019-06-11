«دبي الإسلامي» يمضي قدماً بتشكيل أكبر مجموعة مصرفية إسلامية بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان

قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك للنظر في الاستحواذ على جميع أسهم نور بنك (100%)، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أعمال التقييم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

وبعد الانتهاء من عملية الاستحواذ، سيتم دمج وتوحيد عمليات نور بنك ضمن بنك دبي الإسلامي. ويعزز الاستحواذ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي ويؤسس أقوى مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة.

وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية مشتملاً على شروط وتفاصيل عملية الاستحواذ، بعد الموافقة عليها من الجهات الرقابية المخــتصة. وتم تنظيم هذا الاستحواذ لتعزيز نفوذه وزيادة حصته في السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ومن خلال عملية الاستحواذ المخطط لها، يستعد بنك دبي الإسلامي لترسيخ مكانته كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بموجودات مجتمعة تبلغ حوالي 275 مليار درهم إماراتي.