52.4 ملياراً زيادة في إيرادات الضرائب خلال 2018

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

زادت الإيرادات الضريبية بميزانية الحكومة الاتحادية بنحو 52.4 مليار درهم خلال عام 2018. وكشف تقرير لمصرف الإمارات المركزي عن أن إيرادات الضرائب في المركز المالي الموحد للدولة ارتفعت من 161.9 مليار درهم بنهاية 2017 إلى 214.3 مليار درهم بنهاية 2018 بزيادة قدرها 52.4 مليار درهم بنمو 32.3%.

وسجلت إيرادات الضرائب خلال الربع الثالث من العام الماضي أعلى الإيرادات، حيث بلغت 60.6 مليار درهم بزيادة 86.9% مقارنة بالربع الثالث 2017، والذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 32.4 مليار درهم، يليه الربع الرابع 2018 بإيرادات ضريبية 57.5 مليار درهم بزيادة 42.6% عن الربع الرابع 2017، والذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 40.3 مليار درهم، ثم الربع الثاني 2018 بإيرادات 49.5 مليار درهم بنمو 23.7% عن الربع الثاني 2017، والذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 40 مليار درهم، بينما بلغت إيرادات الربع الأول 2018 نحو 46.7 ملياراً مقابل 49.2 ملياراً بتراجع 5.1%. وترجع الزيادة في 2018 إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى، وشهدت نهاية الربع الأول من العام الماضي التطبيق الكامل للضريبة.

52.4 ملياراً زيادة إيرادات الضرائب في 2018