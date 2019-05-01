سوق دبي يحقق أكبر مكاسب شهرية في عامين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم 37.5 مليار درهم في تداولات شهر أبريل الماضي معززة بتحسن شهية المستثمرين مع تفاؤلهم بالنتائج الفصلية للشركات وتوزيعاتها السنوية، إلى جانب عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق في ظل قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وصعد سوق دبي 5.02% أو ما يعادل 132.24 نقطة، محققاً أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو 2017، ليغلق عند 2767.1 نقطة بدعم رئيسي من مكاسب أسهم البنوك البالغة 11.6% إلى جانب صعود قطاع الاستثمار 1.7% والنقل 3.3%.

وربحت أسهم أبوظبي نحو 24.7 مليار درهم لتصل رسملتها السوقية إلى 532.8 مليار درهم، فيما كسبت أسهم دبي 12.79 مليار درهم وبلغت قيمتها السوقية 362.59 مليار درهم.

وزاد سوق أبوظبي 3.6% أو 183.4 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو 2018، ليصل إلى 5258.04 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك 5.5% والطاقة 5.16% والعقارات 1.23% واستقرار الاتصالات وتراجع الاستثمار والتأمين 11.7% و5.26% على التوالي.

وقال وسطاء لــــ «البيان الاقتصادي» إن الأسهم حققت أداءً فاق التوقعات في تداولات الشهر الماضي مدعومة بجملة من المحفزات في مقدمتها بدء الإعلان عن نتائج فصلية قوية للشركات، إلى جانب استمرار ماراثون التوزيعات السنوية، وصولاً إلى الأنباء الإيجابية المتعلقة باندماجات القطاع المصرفي وأيضاً زيادة الملكية الأجنبية في بعض الشركات.

واقتربت سيولة السوقين من 11 مليار درهم موزعة بواقع 5.8 مليارات في دبي و5.12 مليارات في أبوظبي، وجرى التداول على 5.7 مليارات سهم منها 4.2 مليارات في دبي و1.48 مليارات في أبوظبي. وحققت غالبية الأسهم القيادية مكاسب قوية في أبريل، حيث ارتفع في دبي «الإمارات دبي الوطني» 18.9% و«شعاع» 17.9% و«سوق دبي» 6.8% و«دبي الإسلامي» 6.6% و«إعمار للتطوير» 0.5% و«إعمار العقارية» 0.4%.

بينما في أبوظبي ارتفع «أدنوك للتوزيع» 17.12% و«بنك الاتحاد الوطني» 11.2% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 9.4% و«أبوظبي التجاري» 5.9% و«أبوظبي الأول» 5.3% و«دانة غاز» 1.49%.

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