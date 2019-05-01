الأسهم تنهي أبريل بسيولة مليارية بدعم «أبوظبي التجاري»

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط سيولة مليارية استهدفت في الأساس أسهم «بنك أبوظبي التجاري» قبل يوم من إتمام الاندماج، فيما استمر الأجانب والمؤسسات في تعزيز مشترياتهم لاقتناص الفرص وضخوا أكثر من 200 مليون درهم أمس كمحصلة شراء.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.25% ليستقر عند 2767.1 نقطة، مع صعود أسهم العقار والنقل والتأمين والسلع والخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 1.4% إلى مستوى 5258 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والصناعة والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم الكلية إلى 1.4 مليار درهم، منها 1.15 مليار في أبوظبي، و259.7 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 271.6 مليون سهم، موزعة بواقع 147.3 مليوناً في دبي، و124.3 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 6598 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.08% بدعم مكاسب «إعمار العقارية» 2.13%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، كما زاد قطاع النقل 0.7% على أثر صعود «أرامكس» 1.5%، فيما استقر «العربية للطيران»، وتراجع «الخليج للملاحة» 1.76%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.2% مع نزول سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.42%، واستقرار «دبي الإسلامي»، فيما تراجع قطاع الاستثمار 0.7% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.73%، و«شعاع كابيتال» 2.19%، فيما استقر «دبي المالي» دون تغيير.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 100.5 مليون درهم، ليغلق عند 4.8 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات 33.6 مليون درهم، ليصل إلى 5.17 دراهم. وحقق سهم «الصناعات الوطنية» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 13.64% إلى 2.5 درهم، فيما كان سهم «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.64% إلى 3.75 دراهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك 1.91% مع نزول سهم «أبوظبي التجاري» 1.2%، و«أبوظبي الأول» 2.44%، و«الاتحاد الوطني» 0.85%، وانخفض قطاع العقار 2.46% نتيجة هبوط سهم «الدار» 2.73%. كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.3% إثر انخفاض «إشراق» 0.86%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.36% مع ارتفاع «اتصالات» بالنسبة ذاتها. فيما زاد قطاع الطاقة 1.06% مع ارتفاع «دانة غاز» 2.58%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستحوذاً على 72% من إجمالي السيولة بما يعادل 829 مليون درهم، ليغلق عند 9.88 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة بقيمة 107.64 ملايين ليقفل عند 5.85 دراهم. وكان سهم «دانة غاز» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 2.58% إلى 0.95 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر تراجعاً بنسبة 10% إلى 3.06 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

وعزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في الأسواق أمس بصافي استثمار 116 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 116 مليون درهم، موزعة بواقع 1.84 مليون درهم للعرب، و15 مليون درهم للخليجيين، و99 مليون درهم للمواطنين.

وضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو 87.5 مليون درهم كمحصلة شراء، منها 48 مليون درهم في دبي، و39.5 مليون درهم في أبوظبي، فيما مال الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 87.5 مليون درهم منها 48 مليوناً في دبي و39.5 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

صادقت الجمعية العمومية لشركة داماك العقارية على التقارير المالية السنوية، وتعيين مدقق حسابات جديد، والتصريح لأعضاء مجلس الإدارة القيام بأعمال منافسة (باستثناء البيع على الخارطة) وفقاً لقانون الشركات التجارية.

قررت الجمعية العمومية لشركة «ماركة» تأجيل اجتماعها والذي كان مقرراً عقده أمس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم، إلى الأربعاء 15 مايو.

وافقت الجمعية العمومية لشركة «الخزنة للتأمين» على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، وتخفيض رأسمالها من 420 مليون درهم إلى 150 مليون درهم لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، واستخدام الاحتياطي القانوني ورصيد علاوة الإصدار بالكامل لإطفاء جزء آخر من الخسائر المتراكمة، وزيادة رأس المال بقيمة 50 مليون درهم إلى 200 مليون درهم عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة أو عن طريق إدخال مستثمرين جدد لضخ مبلغ الزيادة.

صادقت الجمعية العمومية لشركة «واحة الزاوية» على تفويض مجلس إدارة الشركة بإصدار صكوك إسلامية بحد أقصى قيمته 200 مليون دولار بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.

أعلن «بنك أبوظبي الأول» حصوله على موافقة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة رأسماله من 10.89 مليارات سهم إلى 10.92 مليارات سهم وذلك عن طريق إصدار أسهم تخص برنامج تحفيز موظفي البنك.