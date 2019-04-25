«المركزي» يستعرض تطبيق «بازل 3 الرقابية»

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي، على تفعيل نظام الإمارات الإلكتروني للأشخاص غير المرغوب في تعيينهم بالمؤسسات الماليّة العاملة في دولة الإمارات، وذلك خلال اجتماعه الثالث لسنة 2019.

واستعرض المجلس برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس على تقارير بشأن سير تطبيق الأنظمة الرقابية المتعلقة ببازل 3 والمعيار الدولي (IFRS9) لإعداد التقارير المالية، وأخذ العلم بشأنها.

واطلع المجلس أيضاً على التقرير السنوي للهيئة العليا الشرعيّة عن سنة 2018، والذي تضمن شرحاً توضيحياً عن اجتماعات الهيئة ومخرجاتها وأهداف وخطة عمل الهيئة لـ 2018-2022 مبيناً الإجراءات التنظيميّة وقرارات الهيئة، والمعايير الشرعيّة والحوكميّة التي تمّ وضعها وتبنيها من قبل الهيئة، والمعايير الاحترازيّة للمصرف المركزي التي تمّت مراجعتها، واللقاءات التشاوريّة والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحليّة والدوليّة.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة، وَوافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. كما اطلع على ميثاق السلوك المهني للمصرف المركزي الذي تمّ تقديمه من قبل إدارة المخاطر واتخذ القرارات اللازمة بشــأنه.

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