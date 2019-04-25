أصول «المركزي» الأجنبية بأعلى مستوى إلى 377 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت أصول المصرف المركزي الأجنبية أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية شهر مارس الماضي، حيث بلغت 377 مليار درهم مقابل 336.3 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بزيادة قدرها 40.7 مليار درهم وبنسبة نمو 12%.

وخلال السنوات الخمس الماضية 2014-2018 كان أعلى مستوى حققته أصول المصرف المركزي الأجنبية هو 362.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018.

وكشفت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس عن أن السبب في الارتفاع غير المسبوق لأصول المصرف المركزي الأجنبية يرجع إلى الارتفاع غير المسبوق لبند أرصدة وودائع المصرف المركزي بالبنوك بالخارج، حيث تجاوزت لأول مرة حاجز 300 مليار درهم وبلغت بنهاية مارس الماضي 307.56 مليارات درهم بزيادة قدرها 36.4 مليار درهم وبنسبة 13% عن مارس 2018 والذي بلغت فيه 271.2 مليار درهم، بينما لم يشهد بند الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق والأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي زيادة كبيرة تذكر، حيث تراوحت بين 55 مليار درهم للأولى ( الأوراق المالية) و14 مليار درهم للثانية (الأصول الأجنبية الأخرى).

وكشفت إحصاءات الميزانية العمومية للمصرف المركزي أمس عن ارتفاع غير مسبوق لأصول المصرف المركزي (إجمالي الخصوم ورأس المال)، حيث بلغت بنهاية مارس 432.6 مليار درهم مقابل 395.6 مليار درهم بنهاية مارس 2018 بزيادة قدرها 37 مليار درهم وبنسبة 9.4%.

وأرجعت الإحصاءات الارتفاع الكبير في إجمالي الأصول إلى زيادة رصيد بند الودائع لدى المصرف المركزي إلى 133.5 مليار درهم بنهاية مارس 2019 مقابل 90.5 مليار درهم بنهاية مار س2018 بزيادة قدرها 43 مليار درهم وبنسبة 47.5%، كما ارتفع بند الأصول الأخرى إلى 4 مليارات درهم مقابل 2.6 مليار درهم بنهاية مارس 2018، في حين لم يشهد بند الاستثمارات زيادة تذكر، حيث استقر عند مستوى 104.2 مليارات درهم، كما تراجع بند النقد والأرصدة المصرفية لدى المركزي بشكل طفيف حيث بلغ 187.8 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 188.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2019 بانخفاض قدره 310 ملايين درهم، وبلغت قيمة القروض والسلف 3.11 مليارات درهم مقابل 3.12 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الودائع المصرفية النقدية بلغت 438.1 مليار درهم والودائع شبه النقدية 816.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي. كما ارتفع النقد المصدر إلى 88.3 مليار درهم وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 74 مليار درهم بنهاية ارس الماضي.

القاعدة النقدية

بلغت القاعدة النقدية لدولة الإمارات بنهاية مارس الماضي 372.9 مليار درهم بانخفاض قدره 5.5 مليارات درهم عن شهر فبراير والذي بلغت فيه 378.4 مليار درهم، وتوزعت القاعدة النقدية لشهر مارس على 88.3 مليار درهم لبند النقد المصدر و123.1 مليار درهم لبند الاحتياطي الإلزامي للبنوك ونحو139.2 مليار درهم لبند شهادات الإيداع و22.3 مليار درهم لبند الحسابات الجارية للبنوك بمصرف الإمارات المركزي.