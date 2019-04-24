«إعمار مولز» توزع 1.3 مليار و«إعمار للتطوير» تعتمد ملياراً

المصدر: دبي- البيان

وافق الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير»، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.04 مليار درهم ، أي ما يمثل 26 % من رأس مال الشركة أو 26 فلساً للسهم. ومن جانبه وافق الاجتماع السنوي الرابع للجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز»، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم، ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة أي 10 فلوس للسهم.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار للتطوير» و«إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «تعتمد (إعمار للتطوير) استراتيجية تقوم على تعزيز النمو والاستعداد لمواكبة المستقبل من خلال مواصلة العمل على تأسيس وجهات سكنية ذكية تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء».

وأضاف: «تواصل (إعمار مولز) تحقيق أداء متفوق في السوق وتساهم بدور هام في حفز نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي، بفضل الركائز الاقتصادية القوية التي تتمتع بها الإمارة. ومن خلال تطوير وجهات عصرية تتكامل فيها العناصر التجارية والترفيهية».

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