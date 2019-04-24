«إعمار مولز» توزع 1.3 مليار نقداً

المصدر: دبي- البيان

أقر الاجتماع السنوي الرابع للجمعية العمومية لشركة «إعمار مولز»، والتي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة أي 10 فلوس للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «تواصل (إعمار مولز) تحقيق أداء متفوق في السوق وتساهم بدور هام في حفز نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي، بفضل الركائز الاقتصادية القوية التي تتمتع بها الإمارة.

ومن خلال تطوير وجهات عصرية تتكامل فيها العناصر التجارية والترفيهية، أصبحت (إعمار مولز) خياراً مفضلاً لتجار التجزئة العالميين. ونود أن نشكر مساهمينا على ثقتهم بنا، وهي الثقة التي تشجعنا على مواصلة تطوير وجهات جديدة مبتكرة ترسم ملامح مستقبل قطاع تجارة التجزئة في دبي».

وتعتبر «إعمار مولز» من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير. وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 ملايين دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7 بالمئة مقارنة بصافي أرباح 2017. ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23 بالمئة مقارنة بإيرادات 2017.

وخلال عام 2018، احتفل «دبي مول» بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، بالإضافة إلى افتتاح توسعة «ركن الأزياء» «فاشن أﭬنيو»، مما ساهم في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للموضة الفاخرة. ومع إضافة أكثر من 150 متجراً جديداً، يضم «دبي مول» حالياً ما يزيد عن 1350 منفذاً تجارياً وأكثر من 170 مطعماً ومقهى.

وفي إطار استراتيجية التسويق الشاملة التي تنتهجها «إعمار مولز»، استحوذت الشركة كلياً على «نمشي»، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ «إعمار مولز» على بقية حصة «جلوبال فاشن جروب» في «نمشي» عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (114.3 مليون يورو؛ 129.5 مليون دولار).