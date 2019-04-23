سوق أبوظبي يلامس 5400 نقطة لأول مرة منذ 14 عاماً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استمرت أسواق الأسهم في مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، لتنجح في مقاومة ضغوط جني الأرباح، مدعومة باستمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين، مع توالي إعلانات الشركات والبنوك المدرجة عن نتائج فصلية أعلى من التوقعات.

وارتفع سوق أبوظبي 0.75 %، عند 5386.43 نقطة، مقترباً من مستوى 5400 نقطة للمرة الأولى منذ 14 عاماً، ومسجلاً أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2005، بدعم رئيس من أسهم البنوك والخدمات والصناعة، فيما صعد سوق دبي 0.01 %،عند 2820.95 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والخدمات.وقال وسطاء إن الأسواق لا تزال تزخر بالعديد من المحفزات الإيجابية، وهو ما يعزز معنويات المستثمرين، ويحفزهم على الشراء واقتناص الفرص.

وأضافوا أن المستثمرين عمدوا إلى جني الأرباح في جلسة أمس، مستهدفين بشكل رئيس بعض أسهم العقار في سوق العاصمة، فيما لا تزال أسهم البنوك تعطي المؤشرات، مزيداً من الدعم، في ظل التفاؤل بالنتائج الفصلية، وأيضاً استمرار عمليات شراء المؤسسات والأجانب.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء، بـ 59.3 مليون درهم، وواصلت المؤسسات والمحافظ عملياتها الشرائية بـ 30.76 مليوناً، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافٍ 30.76 مليون درهم.

اقرأ ايضاً

سوق أبوظبي قرب 5400 نقطة للمرة الأولى منذ 14 عاماً