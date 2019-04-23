سوق أبوظبي قرب 5400 نقطة للمرة الأولى منذ 14 عاماً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عززت الأسواق مكاسبها في ختام جلسة أمس، رغم تعرضها لضغوط جني أرباح، استهدفت بعض أسهم العقار في أبوظبي، وتصدرت أسهم البنوك المشهد، لتدفع سوق العاصمة للاقتراب من مستوي 5400 نقطة، وذلك للمرة الأولي منذ 14 عاماً.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.75 %، ليغلق عند مستوى 5386.43 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف ديسمبر 2005، بدعم رئيس من صعود أسهم البنوك إلى الخدمات والصناعة والسلع، فيما صعد سوق دبي بنحو 0.01 %، ليستقر عند 2820.95 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقار والخدمات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 450 مليون درهم، منها 291.7 مليون في دبي، و158 مليون في أبوظبي، وجري التداول على 275.8 مليون سهم، موزعة بواقع 223.3 مليون سهم في دبي، و52.5 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4490 صفقة.

سوق دبي

دعم تماسك سوق دبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.76 %، مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1 %، و«إعمار للتطوير» 0.52 %، و«إعمار مولز» 2.33 %، و«ديار» 2.05 %، وتماسك أيضاً قطاع البنوك مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.39 %، رغم تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.42 %.

فيما انخفض قطاع الاستثمار بحدود 2 %، نتيجة نزول «دبي للاستثمار» بنسبة 2.45 %، و«سوق دبي المالي» 1.81 %، و«شعاع كابيتال» 0.7 %، كما نزل قطاع النقل بنحو 1 %، مع هبوط «أرامكس» 1.67 %، و«الخليج للملاحة» 2.03 %، فيما استقر «العربية للطيران».

وتصدر سهم «دبي الإسلامي» التداولات بقيمة 50 مليون درهم، مغلقاً عند 5.15 دراهم، تلاه سهم «إعمار العقارية» بسيولة بقيمة 40 مليون درهم، وأقفل عند 5.02 دراهم، ثم سهم «دبي للاستثمار»، مستقطباً نحو 35 مليون درهم، ليصل صوب 1.59 درهم، وحقق سهم «إعمار مولز» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 2.33 %، ليغلق عند 1.76 درهم، فيما كان «تكافل الإمارات»، الأكثر تراجعاً بنسبة 8.07 %، مغلقاً عند 1.48 درهم.

سوق أبوظبي

دعم سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.46 %، مع صعود «أبوظبي الأول» 1.83 %، و«الاتحاد الوطني» 0.7 %، و«أبوظبي التجاري» 1.12 %، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.95 %، مع تراجع «الدار» 1.05 %، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.2 %.

وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.48 %، مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 1.76 %، مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 3 %، و«طاقة» 6.59 %، مع استقرار «دانة غاز».

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات، حاصداً نحو 42 مليون درهم، مغلقاً عند 16.68 درهماً، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 23.2 مليون درهم، وتراجع إلى 1.89 درهم، ثم سهم «الاتحاد الوطني» بتداولات بقيمة 21.17 مليون درهم، مغلقاً عند 5.77 دراهم. وسجل سهم «الخليج الاستثمارية» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 14.09 %.

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين إلى تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية، التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

إفصاحات

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